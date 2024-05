Fai BRILLARE tutta casa con il Robot Aspirapolvere 2-in-1 a MENO DI META' PREZZO

Basta spezzarsi la schiena per far brillare i pavimenti di casa! Ora puoi delegare tutto al Robot Aspirapolvere Lavapavimenti LEFANT, al momento disponibile su Amazon a soli 179 euro con un mega sconto del 55%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Robot Aspirapolvere Lavapavimenti LEFANT: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Robot Aspirapolvere Lavapavimenti LEFANT utilizza la tecnologia di navigazione LIDAR e può scansionare e salvare una mappa della stanza. È dotato di un accurato algoritmo AI per pianificare la pulizia di tutta la casa e un posizionamento più preciso.

Sono disponibili diverse modalità di pulizia tra cui temporizzazione, area selezionata, punto fisso, zona vietata virtuale e telecomando manuale. Nello specifico puoi selezionare l’area e la posizione da pulire sulla mappa tramite il telefono cellulare per scopi di pulizia o è possibile selezionare aree riservate come aree giochi per bambini e servizi igienici per evitare di pulire queste aree.

Il robot è dotato di un serbatoio dell’acqua da 160 ml e di un secchio per la raccolta della polvere da 520 ml. Ha tre livelli di potenza di aspirazione per accogliere diversi tipi di detriti e può anche regolare il flusso d’acqua su tre livelli grazie alla sua pompa peristaltica, che rilascia l’acqua in modo uniforme e ne impedisce l’accumulo.

Per finire misura solo 32 cm di larghezza, il che lo rende più piccolo del 20% rispetto ad altri aspirapolvere robot. Le sue dimensioni ridotte facilitano la pulizia di ambienti stretti ed è ideale per piccoli spazi tra letti, divani e angoli.

