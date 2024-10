Fallout da record: raggiunti i 100 milioni di spettatori su Amazon Prime Video

La serie televisiva Fallout continua a mietere consensi e successi arrivando a conquistare 100 milioni di spettatori su Amazon Prime Video. Per lo show è un risultato eccezionale che non resta confinato ai freddi numeri, ma va ad aggiungersi agli apprezzamenti generali riservati dalla critica e dalla stampa specializzata.

Giù confermata ufficialmente per una seconda stagione, Fallout si conferma uno dei prodotti seriali più riusciti degli ultimi anni, tanto da aver conquistato ben due Emmy Awards nelle categorie Outstanding Music Supervision e Outstanding Emerging Media Program. Ai riconoscimenti degli addetti ai lavori si aggiunge però l’affetto del pubblico, che ha consentito alla serie di raggiungere lo storico traguardo dei 100 milioni di spettatori sulla piattaforma streaming Prime Video.

Un successo collegato alla serie videoludica Fallout

Fallout è ispirata all’omonima serie di videogame di Bethesda, uno degli studi acquisiti da Microsoft negli ultimi anni per rinforzare la produzione videoludica degli Xbox Game Studios. La serie TV può contare quindi su una solida base narrativa e su una storia accattivante, a cui si aggiunge una produzione di qualità che annovera nel cast Ella Purnell, Aaron Moten e Walton Goggins.

L’impatto della serie televisiva Fallout sul mercato è stato così dirompente che non solo è riuscita a raggiungere un seguito enorme, ma ha riportato in auge gli stessi videogiochi usciti ormai diversi anni fa. Per farsi un’idea basti pensare che il capitolo originale debuttò nel lontano 1997, mentre il capitolo più recente, Fallout 76, risale al 2018.

L’attesa seconda stagione di Fallout è già in lavorazione

Un simile riscontro ha convinto i produttori a dare il via libera immediato alla seconda stagione della serie Amazon Original, la cui lavorazione è già in corso con l’obiettivo di arrivare sugli schermi nel più breve tempo possibile. Nel frattempo, i fan di Lucy, Maximus e Ghoul dovranno pazientare ancora un po’, magari accontentandosi di rivedere gli otto episodi della prima stagione su Prime Video o armandosi di pad e console per mettersi alla prova con i videogame che hanno ispirato la serie.

