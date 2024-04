Ferro da Stiro Verticale a META' PREZZO: con il COUPON Amazon è tuo a SOLI 14€

Per avere sempre abiti impeccabili, soprattutto se sei spesso in viaggio, approfitta dell’offerta speciale sul Ferro da Stiro Verticale OLAYMEY! Oggi è disponibile su Amazon a soli 14 euro grazie ad un mega coupon di sconto del 50% da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Cogli questa occasione al volo, i coupon potrebbero terminare da un momento all’altro!

Ferro da Stiro Verticale OLAYMEY: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Ferro da Stiro Verticale OLAYMEY impiega solo 40 secondi per preriscaldare e può raddrizzare qualsiasi elemento rapidamente e facilmente.

È perfetto per rinfrescare uno o più abiti in qualsiasi momento senza usare assi da stiro: basta premere il pulsante adibito per riscaldare il vapore, la luce rossa sull’interruttore indica che il riscaldamento è completato quindi la macchina inizierà a funzionare.

Questo nuovo tipo di stiratrice verticale automatica ha una progettazione impermeabile unica, che può prevenire spruzzi o fuoriuscite di acqua. Se il raddrizzatore a vapore si surriscalda o se l’acqua nel serbatoio è insufficiente, la macchina per stirare si spegne automaticamente.

Grazie al suo corpo sottile e alla sua maniglia ergonomica, pesa solo 460 grammi, rendendolo leggero e comodo da portare con sé durante il viaggio. In più, con un serbatoio di grande capacità da 120ml, si può riempire direttamente l’acqua sotto il rubinetto o con uno speciale misurino.

Il dispositivo usa l’amplificazione dell’impulso e la tecnologia di atomizzazione tripla per fornire vapore secco su nanoscala ad alta temperatura e pressione in modo che i vestiti possano essere indossati istantaneamente senza umidità o macchie. In più disinfetta profondamente e rimuove il 99,99% di batteri e acari della polvere.

