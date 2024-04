Festa della mamma su Amazon: 7 offerte IMPERDIBILI a meno di 22€

Vuoi rendere indimenticabile la festa della mamma? Sei alla ricerca del regalo perfetto per dimostrarle tutto il tuo affetto e la tua gratitudine? Non perdere l’occasione di sorprenderla con un pensiero speciale, approfittando delle imperdibili offerte che abbiamo selezionato per te. Dalla raffinata eleganza delle candele profumate alla dolcezza dei cuscini decorativi, passando per l’originalità delle tazze in ceramica e la praticità degli accessori per la casa: scopri subito 7 idee regalo in sconto che ti permetteranno di far brillare il sorriso della tua mamma in questo giorno a lei dedicato.

Set di 9 candele profumate per donne

Regala alla tua mamma un momento di puro relax con questo set di 9 candele profumate in cera di soia. Grazie al pratico formato da viaggio e ai coperchi protettivi, potrà portarle sempre con sé e concedersi una pausa di benessere ovunque si trovi. Con un’ampia varietà di fragranze tra cui scegliere, questo set rappresenta un’idea regalo perfetta per alleviare lo stress e coccolarsi in ogni occasione. Approfitta dello sconto del 5% e sorprendi la tua mamma con un pensiero delicato e profumato. Prezzo in offerta: 12€.

Copricuscino Regalo per la Mamma

Dimostra alla tua mamma quanto sia speciale per te con questo dolcissimo copricuscino decorativo. La scritta “Mamma” ricamata con cura renderà questo cuscino un simbolo tangibile del vostro legame unico e indissolubile. Ideale come regalo per la festa della mamma, il compleanno o Natale, questo cuscino porterà un tocco di tenerezza e stile in ogni ambiente. Non lasciarti sfuggire l’opportunità di acquistarlo con uno sconto del 19%. Fai sentire la tua mamma amata e apprezzata ogni giorno. Prezzo scontato: 11,40€.

Tazza Mamma in Ceramica Marmo

Sorprendi la tua mamma con una tazza in ceramica dallo stile elegante e raffinato. Il design in marmo e la confezione regalo rendono questo articolo un’idea perfetta per celebrare la festa della mamma o il suo compleanno. Con una capacità di 410ml, questa tazza sarà la sua compagna ideale per gustare il suo tè o caffè preferito in momenti di relax. Approfitta dell’offerta dell’11% e regala alla tua mamma un pensiero originale e pieno di significato. Prezzo promozionale: 21,59€.

Angelo Custode Valentina THUN®

L’Angelo Custode Valentina di THUN® è il regalo perfetto per la festa della mamma. Questo grazioso simbolo della famiglia in ceramica, appartenente alla linea I Classici, esprime tutto l’amore e la protezione che la tua mamma dona ogni giorno. La sua presenza in casa sarà un dolce promemoria del vostro legame speciale. Non perdere l’occasione di acquistarlo con uno sconto del 35% e dimostra alla tua mamma quanto sia importante per te. Prezzo scontato: 12,99€.

Set cavatappi elettrico 6 in 1 ZOYIDOUX

Semplifica la vita della tua mamma con questo set cavatappi elettrico 6 in 1 di ZOYIDOUX. Dotato di base, taglierina, versatore e tappo in silicone per il vuoto, questo accessorio sarà il suo alleato perfetto per gustare il suo vino preferito in tutta comodità. La sua praticità e versatilità lo rendono un’idea regalo originale e funzionale per la festa della mamma. Approfitta dello sconto del 32% e regala alla tua mamma un gadget che le semplificherà la vita. Prezzo in offerta: 18,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.