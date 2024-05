Logitech SVENDE TUTTO: mouse, cuffie e molto altro a partire da 11€

Logitech, si sa, è sinonimo di qualità nel settore della tecnologia ed oggi ha deciso di svendere tutto su Amazon! Al momento sono disponibili mouse, cuffie, tastiere e tanto altro a prezzi stracciati grazie a sconto davvero mai visti prima. Ottimizza la tua postazione di lavoro con questi gioiellini, corri a fare il tuo ordine!

Tutti gli articoli Logitech in offerta speciale su Amazon

Oggi su Amazon trovi una lunga serie di articoli Logitech in offerta speciale. Tra mouse, cuffie e tastiere hai davvero l’imbarazzo della scelta a prezzi super scontati. Non aspettare oltre, le promozioni sono a tempo limitato!

Mouse Bluetooth Logitech MX Master 3S per Mac

Il Mouse Bluetooth Logitech MX Master 3S per Mac è progettato per una postura del polso più naturale e comandi con il pollice posizionati in modo ideale. Oggi è disponibile a soli 94 euro con uno sconto del 30%.

Logitech G G432 Cuffie Gaming Cablate

Le Logitech G G432 Cuffie Gaming Cablate offrono un audio dettagliato prodotto dai grandi driver da 50 mm. Oggi sono disponibili a soli 44 euro con un mega sconto del 53%.

Logitech MX Keys S Tastiera Wireless

La Logitech MX Keys S Tastiera Wireless ha un design a basso profilo e un’angolazione ottimale che favorisce la postura dei polsi. Oggi è disponibile a soli 94 euro con uno sconto del 26%.

Logitech M185 Mouse Wireless

Il Logitech M185 Mouse Wireless è utilizzabile indifferentemente con la mano destra o sinistra e può offrire più comfort di un touchpad. Oggi è dipsonibile a soli 11 euro con uno sconto del 37%.

Logitech G G213 Prodigy Tastiera Gaming Cablata

La Logitech G G213 Prodigy Tastiera Gaming Cablata ha una membrana che ‎protegge da sporco, briciole e spruzzi d’acqua, per affrontare i problemi di chi gioca tutti i giorni. Oggi è disponibile a soli 39 euro con uno sconto del 20%.

