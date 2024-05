iPhone 15 in SCONTO SHOCK su eBay: tuo a soli 699,99 euro

Siamo di fronte ad una delle offerte migliori, se non dalla migliore in assoluto dal lancio, per iPhone 15: il nuovo smartphone di Apple è disponibile su eBay al prezzo a dir poco imperdibile di 699,99 euro. Le unità a disposizione stanno andando a ruba e ti consigliamo quindi di sbrigarti: avrai la garanzia e la spedizione gratuita con corriere espresso e consegna in massimo 72 ore.

iPhone 15 in super offerta: la scheda tecnica

iPhone 15 si presenta come uno smartphone robusto, tipico di casa Apple, con materiali di alta qualità come il vetro a infusione di colore e l’alluminio. La resistenza a schizzi, cadute e polvere lo rende perfetto per affrontare qualsiasi situazione, mentre il display Super Retina XDR da 6,1″ assicura una luminosità eccezionale anche sotto la luce diretta del sole.

Ereditata dal modello Pro della generazione precedente, debutta la Dynamic Island, che ti permette di ricevere notifiche e aggiornamenti in tempo reale direttamente sullo schermo, all’interno di una sorta di notch interattivo.

Cambia anche la fotocamera con un sensore principale da 48 megapixel abbinato al teleobiettivo 2x per catturare immagini dettagliate e di alta qualità. Il tutto è gestito dal potente chip A16 Bionic, che garantisce prestazioni eccezionali e funzionalità avanzate con cui puoi sfruttare appieno la fotografia computazionale, godere di transizioni fluide sulla Dynamic Island e utilizzare la modalità “Isolamento vocale” durante le chiamate.

Per la prima volta nella storia di questa famiglia di telefoni avrai a tua disposizione una porta USB-C, così da caricare altri dispositivi con lo stesso cavo dell’iPhone e viceversa. Un’occasione insomma che non puoi farti scappare: acquista iPhone 15 a 699,99 euro su eBay prima che vada in esaurimento scorte.

