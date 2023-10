Festa delle Offerte Prime: le migliori Smart TV a prezzo stracciato

Nel corso degli ultimi anni il mondo delle smart TV, complice la diffusione capillare di internet, ha preso sempre più piede all’interno del mercato mondiale, proponendo soluzioni davvero eccellenti che non hanno di certo nulla da invidiare alle sale del cinema, grazie anche a risoluzioni elevatissime e tecnologie che permettono di avere un’esperienza audiovisiva soddisfacente. È finalmente tempo di Amazon Prime Day, e abbiamo dunque deciso di raccogliere le smart TV in offerta più interessanti a riguardo.

TV LG 4K 43UR80006LJ

Partiamo innanzitutto da questo splendida TV LG in 4K da 43 pollici, perfetta per il tuo salotto di casa, che per quest’occasione viene proposta al sensazionale prezzo di soli 279 euro, con un ottimo sconto del 49% rispetto al prezzo originariamente proposto da parte della compagnia produttrice. Il vero cuore pulsante di questo pannello è rappresentato senz’ombra di dubbio dal processore α5 di 6° generazione, grazie al quale sarai in grado di avviare qualsiasi app di streaming senza problemi.

TV Hisense 32E43KT

Passiamo poi al modello 2023 di HiSense, in codice 32E43KT, che propone un pannello di dimensioni leggermente più contenute, pari a 32 pollici, in offerta all’incredibile prezzo di soli 179 euro, permettendoti di risparmiare 50 euro a confronto del prezzo di listino. Tra i punti di forza troviamo sicuramente l’integrazione con Alexa, l’assistente di Amazon, che ti permette di impartire comandi vocali, senza nemmeno avere la necessità di utilizzare il telecomando fisico per passare da un’app all’altra.

TV QLED Samsung QE55QN94BATXZT

Per chi avesse bisogno di un polliciaggio maggiore per il proprio salotto di casa, invece, ci pensa Samsung con uno splendido pannello da ben 55 pollici in offerta allo strabiliante prezzo di soli 799 euro, stavolta con il 56% di sconto rispetto al prezzo suggerito di listino dalla compagnia coreana. La TV è compatibile con la tecnologia Dolby Atmos, in modo da garantirti un suono coinvolgente e profondo, che stupirà senz’altro famigliari e amici.

TV LED Sony Bravia XR-50X90S

Arriviamo infine all’ultima sensazionale offerta del giorno, con Sony che ci propone un TV LED Bravia da 50 pollici a soli 699 euro, con un ottimo sconto pari al 50% del prezzo di listino originariamente suggerito dalla compagnia produttrice. Grazie alla tecnologia Cognitive Processor XR avrai in questo caso colori e profondità più realistici che mai, con un efficace bilanciamento dell’emissione luminosa su schermo. Molto apprezzata anche la tecnologia Acoustic Multi-Audio che garantisce un suono eccezionale, che proviene in particolare dal punto esatto della scena di quel momento.

