Festa delle OFFERTE PRIME: tutti i prodotti Echo, Fire TV e Ring svenduti a pochi Euro

Aspettando uno degli eventi più attesi dagli amanti degli sconti e delle offerte irresistibili, Amazon regala ai clienti una sorpresa in più, in particolare agli appassionati di streaming e intrattenimento e a quelli della casa intelligente. Tutti i modelli branderizzati Amazon legati ai prodotti della serie Fire TV, Ring ed Echo sono in offerta a tempo e possono già essere messi nel carrello per un acquisto immediato.

Amazon, tutti i prodotti Echo, Ring e Fire TV in offerta

Il Fire TV Stick di Amazon anticipa il Prime Day con incredibili sconti su tutta la sua gamma di dispositivi e coinvolge anche il Fire TV Cube. È come se il piatto forte fosse stato servito in anticipo, e gli amanti della tecnologia possono iniziare a festeggiare prima del previsto. Guarda che occasioni:

Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) a 24,99€ (prezzo originale 44,99€);

con (con comandi per la TV) (prezzo originale 44,99€); Fire TV Stick 4K , streaming in brillante qualità 4K a 32,99€ (prezzo originale 69,99€);

, streaming in brillante qualità 4K (prezzo originale 69,99€); Fire TV Stick 4K Max , Wi-Fi 6 a 74,99€;

, Wi-Fi 6 Telecomando vocale Alexa a 29,99€ (prezzo originale 39,99€);

Alexa (prezzo originale 39,99€); Fire TV Cube, il lettore multimediale per lo streaming più veloce a 109,99€ (prezzo originale 159,99€).

Se invece sei alla ricerca di dispositivi intelligenti per rendere la tua casa più connessa e controllabile, allora dai un’occhiata alla lista che abbiamo preparato per te e non perdere l’occasione di scoprire le promozioni su Echo Dot, Echo Show, Echo Pop e altri dispositivi di questa popolare linea:

Infine se sei interessato alla sicurezza della tua famiglia e della tua casa, dai un occhio a queste camere di sorveglianza smart. Queste videocamere sono state progettate per offrire una sorveglianza affidabile e accessibile per la tua casa. Che tu voglia tenere d’occhio chiunque si avvicini alla tua porta d’ingresso o monitorare l’intera proprietà, c’è una videocamera Ring adatta alle tue esigenze:

Ring Floodlight Cam Wired Pro di Amazon, Video in HDR a 1080p, rilevazione di movimento 3D e alimentazione via cavo, periodo di prova gratuita di 30 giorni del piano Ring Protect | Bianco a 169,90€ ;

di Amazon, Video in HDR a 1080p, rilevazione di movimento 3D e alimentazione via cavo, periodo di prova gratuita di 30 giorni del piano Ring Protect | Bianco ; Ring Video Doorbell di Amazon | Videocitofono con video in HD a 1080p, rilevazione avanzata del movimento (Seconda Generazione) | Con un periodo di prova gratuita di 30 giorni del piano Ring Protect a 64,90€ ;

di Amazon | Videocitofono con video in HD a 1080p, rilevazione avanzata del movimento (Seconda Generazione) | Con un periodo di prova gratuita di 30 giorni del piano Ring Protect ; Ring Stick Up Cam Battery di Amazon, telecamera di sicurezza in HD con sistema di comunicazione bidirezionale, compatibile con Alexa | Colore bianco a 59,90€ ;

di Amazon, telecamera di sicurezza in HD con sistema di comunicazione bidirezionale, compatibile con Alexa | Colore bianco ; Ring Indoor Camera (2ª gen.) | Videocamera di sicurezza plug-in per interni | Video HD 1080p, copertura per la privacy, Wi-Fi, installazione fai-da-te | Ring Protect: 30 gg. di prova gratuita a 34,90€ ;

| Videocamera di sicurezza plug-in per interni | Video HD 1080p, copertura per la privacy, Wi-Fi, installazione fai-da-te | Ring Protect: 30 gg. di prova gratuita ; Ring Floodlight Cam Wired Plus di Amazon – Video in HD a 1080p, proiettori LED, sirena integrata, alimentazione via cavo | Periodo di prova gratuita di 30 giorni del piano Ring Protect | Nero a 129,90€.

Visto che occasioni? Scegli il modello che preferisci, dunque, e approfitta di questi super sconti per assicurarti qualcuno di questi gioielli targati Amazon.