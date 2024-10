Festa Offerte Prime: Apple Watch Series 9 a prezzo minimo su Amazon

Le Festa delle Offerte Prime è appena cominciata con promozioni pazzesche! Non farti scappare l’Apple Watch Series 9, lo smartwatch top di gamma che oggi è disponibile a soli 349 euro con uno sconto conveniente del 13%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, gli articoli stanno letteralmente andando a ruba!

Apple Watch Series 9: specifiche tecniche e funzionalità

L’Apple Watch Series 9 non solo è un ottimo alleato per gli allenamenti, ma anche un compagno ideale nella vita di tutti i giorni.

Innanzitutto è dotato del nuovo chip S9 con un display superluminoso e le app ridisegnate di watchOS che riescono a fornirti più informazioni a colpo d’occhio così da non perderti mai nulla e avere tutto sotto controllo.

Con questo modello potrai monitorare anche la tua salute costantemente grazie a diverse funzionalità che ti permettono, ad esempio, di controllare il livello di ossigeno nel sangue, fare un ecocardiogramma ogni volta che vuoi, ricevere notifiche in caso di ritmo cardiaco irregolare, monitorare le tue fasi di sonno e così via.

Allo stesso tempo, lo smartwatch ti segue nelle tue attivitià all’aria aperta e, nello specifico, l’app Allenamento fornisce parametri evoluti che ti danno più informazioni sulle tue performance così da monitorare i tuoi progressi per ottenere sempre il meglio.

Per finire, potrai sentirti sempre al sicuro con le funzioni di “Rilevamento incidenti” e “Rilevamento cadute” che sono in grado di chiamare i soccorsi in caso di grave incidente d’auto o se fai una brutta caduta.

