Festeggia la presentazione della nuova Ferrari con la speciale edizione degli auricolari Beoplay EX

Il giorno tanto atteso è arrivato. Domani la Scuderia presenterà la nuova SF-24, la monoposto con cui Charles Leclerc e Carlos Sainz andranno a caccia della Red Bull di Max Verstappen. E quale migliore occasione per festeggiare l’avvento della nuova Rossa se non concedersi il lusso di acquistare gli esclusivi auricolari Beoplay EX Ferrari Edition, realizzati dal marchio specializzato danese Bang & Olufsen in collaborazione con la Scuderia Ferrari?

Sono disponibili in esclusiva sullo store ufficiale di Bang & Olufsen a 499 euro, con prova di 30 giorni, garanzia fino a 3 anni e consegna gratis.

Beoplay EX Ferrari Edition: auricolari speciali per i tifosi della Rossa

Versatilità, cancellazione attiva del rumore e qualità del suono impareggiabile: sono solo alcune delle caratteristiche chiave degli auricolari wireless di nuova generazione Beoplay EX realizzati da Bang & Olufsen in collaborazione con Ferrari.

Il marchio B&O è una certezza assoluta nel settore audio, o meglio un punto di riferimento incrollabile per chiunque voglia puntare al massimo per i propri auricolari senza fili. Se poi a questo aggiungiamo l’eccellenza di Ferrari, con il suo caratteristico colore rosso e l’inconfondibile cavallino rampante, allora ci troviamo di fronte a un pezzo da collezione unico.

Inclusa nel prezzo anche una custodia per la ricarica wireless, custodia che a impreziosire ulteriormente gli auricolari progettati da Bang & Olufsen.

Approfitta quindi dell’offerta esclusiva dello store ufficiale bang-olufsen.com per acquistare gli auricolari wireless di nuova generazione Beoplay EX Ferrari Edition. Il prezzo è pari a 499 euro, con la possibile di beneficiare di 30 giorni di prova e le spese di spedizione gratuite.

