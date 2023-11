Fidati, RISPARMIO da paura: Black Friday SGRETOLA il prezzo di Poco X5

Il Black Friday è finalmente arrivato, inizia a prepararti. Perché ho selezionato proprio per te, l’offerta bomba di oggi. Non utilizzare più quel vecchio telefono e regalati questo nuovissimo smartphone POCO X5, oggi te prendi a solamente 199,90€, invece di 285,98€. Corri immediatamente su Amazon, sta per esaurirsi!

Prezzo minuscolo da Black Friday, che ha mandato subito in tilt tutto Amazon. Tutti gli utenti lo stanno già cercando e acquistando. Oggi, te lo porti a casa con un mega sconto bomba del 30%. Non ti resta che aggiungerlo al carrello, così al checkout lo troverai scontato automaticamente dal sito.

POCO X5 5G, smartphone 6+128GB, AMOLED DotDisplay 120Hz FHD+ 6.67″, tripla fotocamera

Si tratta di un modello davvero nuovissimo e con ben 2 anni di garanzia inclusi, da un colore nero. Che ti farà davvero impazzire sul serio. Oggi lo trovi ad un prezzo che più basso di così non si era davvero mai visto prima.

POCO X5 5G offre una frequenza di aggiornamento di 120Hz, garantendo un’esperienza fluida durante la navigazione o il gioco. POCO X5 5G supporta l’ampia gamma di colori DCI-P3, offrendo colori vivaci e accurati e immagini realistiche durante la visualizzazione di foto e video. Il superbo schermo è stato certificato come SGS Eye Care Display e Seamless Pro Display, offrendo una protezione completa degli occhi per lunghe ore di utilizzo.

Come smartphone multi-tasking, la batteria da 5000 mAh di POCO X5 5G gli dà la potenza per offrire la giusta durata per l’intrattenimento. Dì addio all’ansia da batteria: il caricabatterie rapido da 33 W può riportare una batteria scarica al 100% di carica in circa 68 minuti.

Questo è il prezzo più basso che Amazon ti potesse regalare, solo oggi scontato da paura. Oggi te lo porti a casa con uno sconto assurdo del 30%! Che aspetti ancora, corri immediatamente su Amazon, prima che vada davvero a ruba.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.