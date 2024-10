Fire TV Stick 4K di Amazon con Telecomando vocale Alexa a quasi metà prezzo

Sei hai un vecchio televisore e vuoi goderti al massimo tutto lo streaming che vuoi, prova il Fire TV Stick 4K di Amazon! Oggi è disponibile a soli 36 euro con un mega sconto del 47%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della maxi promozione, gli articoli stanno andando a ruba!

Fire TV Stick 4K di Amazon: modalità di utilizzo e funzionalità

Il Fire TV Stick 4K di Amazon è un gadget tech super versatile che ti permette di godere di tutto lo streaming che vuoi anche con un televisore più datato.

Innanzitutto è dotato del supporto Wi-Fi 6 che ti offre una riproduzione in streaming 4K super fluida, anche quando ci sono più dispositivi connessi al router. In questo modo potrai avere a disposizione un piccolo cinema a casa tua grazie non solo ad immagini brillanti in qualità 4K Ultra HD, ma anche al supporto per il formato Dolby Vision e all’avvolgente audio Dolby Atmos.

Con questo dispositivo, nello specifico, è possibile avere a portata di mano migliaia di film ed episodi di serie TV guardandoli direttamente da piattaforme come Netflix, Prime Video, Disney+ e così via.

La modalità di utilizzo è più semplice che mai grazie al Telecomando vocale Alexa incluso nella promozione attraverso il quale potrai cercare, avviare e controllare rapidamente i contenuti con la tua voce, oltre a trovare le tue app preferite con i pulsanti preimpostati.

