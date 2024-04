Fire TV Stick Lite: la più ECONOMICA adesso è anche in offerta (-17%)

Con Fire TV Stick Lite puoi trasformare qualsiasi schermo in una perfetta Smart TV, completa di tutte le applicazioni per il tuo intrattenimento. È la versione più economica della famiglia di dispositivi Amazon, che adesso è ancora più conveniente grazie ad uno sconto che ti permette di acquistarla a soli 28,99 euro invece di 34,99.

Fire TV Stick Lite in sconto: ogni schermo diventa una Smart TV

Una volta collegata alla porta HDMI del tuo televisore o monitor, potrai avere subito accesso a migliaia di film ed episodi di serie TV disponibili su Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, NOW, DAZN, Mediaset Infinity, RaiPlay e altri sfruttando i tuoi abbonamenti. Puoi anche guardare la TV in diretta, notiziari o eventi sportivi con un abbonamento a DAZN, RaiPlay e Mediaset Infinity.

La configurazione è semplice e il design discreto ti permette di inserirlo facilmente nell’ingresso sul retro della TV. Basta accendere la TV, connettersi a Internet e avviare la configurazione in pochi passaggi. Il telecomando vocale Alexa, incluso nella confezione, ti permette di chiedere con la voce di cercare e guardare contenuti su varie app, rendendo l’esperienza di streaming ancora più comoda e intuitiva.

Puoi anche ascoltare la musica in streaming grazie ad Amazon Music, Spotify e altri servizi compatibili. Inoltre, se possiedi dispositivi per la Casa Intelligente compatibili, puoi chiedere ad Alexa di controllare il meteo, abbassare le luci, visualizzare i video delle telecamere supportate in tempo reale, riprodurre musica e altro ancora.

Un piccolo dispositivo che apre un mondo grande così: acquista adesso la tua Fire TV Stick Lite in offerta su Amazon a soli 28,99 euro invece di 34,99.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.