Fitbit Sense 2, finalmente il prezzo crolla e il risparmio cresce!

Fitbit Sense 2 è l’ultima evoluzione della gamma di smartwatch Fitbit. Questa azienda americana si sta imponendo in un settore affollatissimo, come quello degli smartwatch, grazie ad un design non banale ed estreamamente ergonomico, tecnologia all’avanguardia ed un prezzo concorrenziale. Oggi uno dei loro prodotti di punta, Fitbit Sense 2 viene proposto da Amazon con uno sconto decisamente allettante, un ricco MENO 24% che taglia il prezzo di listino di ben 70 euro! Da 300 euro Fitbit Sense 2 scende sino a 270 euro! Il prezzo ci fa capire che ci troviamo di fronte ad un dispositivo Premium, lo sconto top è davvero graditissimo!

Smartwatch perfetto

Fitbit Sense 2 è dotato di un display touch screen AMOLED ad alta risoluzione e un corpo leggero e robusto. Il cinturino intercambiabile consente agli utenti di personalizzare il proprio smartwatch in base al proprio stile e alle proprie esigenze. Inoltre, Fitbit Sense 2 è resistente all’acqua fino a 50 metri di profondità, non teme ne il mare ne la piscina quindi.

Bello, luminoso e ergonomico questo Fitbit Sense 2 ma come siamo messi a funzioni smart? Bene, anzi benissimo!

Il punto di forza di Fitbit Sense 2 è il monitoraggio avanzato della salute. Fitbit Sense 2 è in grado di misurare la frequenza cardiaca, il livello di ossigeno nel sangue (SpO2), il livello di stress e la qualità del sonno, fornendo agli utenti una panoramica dettagliata del loro stato di salute. Inoltre, Fitbit Sense 2 è dotato di un ECG integrato, che consente agli utenti di monitorare l’attività cardiaca e di rilevare eventuali anomalie.

Oltre al monitoraggio della salute, Fitbit Sense 2 offre anche funzionalità per il fitness e l’allenamento. Grazie al GPS integrato, è possibile tracciare con precisione le loro attività all’aperto, come la corsa o il ciclismo. Inoltre, l’accelerometro e il giroscopio integrati consentono di monitorare i passi, le calorie bruciate e altri dati relativi all’attività fisica.

Fitbit Sense 2 ha tutte le caratteristiche per essere uno smartwatch da non lasciarsi scappare, non gli manca davvero nulla, dal design alle ottime caratteristiche tecnologiche. Ma soprattutto è super scontato! Un ricco MENO 24% che taglia il prezzo di listino di ben 70 euro! Da 300 euro Fitbit Sense 2 scende sino a 270 euro!

