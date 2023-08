Fitbit Sense al 40% di sconto è l'AFFARE del giorno su Amazon

Settembre si avvicina e si ritorna ad allenarsi e quale migliore compagno di allenamento se non un fitness tracker? Solo per oggi Fitbit Sense è in SUPER OFFERTA a 199,00€, -40% dal prezzo originale di 329,95€.

Fitbit Sense: un ottimo alleato per monitorare la tua salute ad un prezzo scontato

Fitbit Sense è dotato di uno splendido display che si vede bene anche sotto la luce diretta del sole ed il movimento di attivazione funziona egregiamente.

Inoltre, è anche dotato di un GPS veloce e preciso, barometro integrato e resistenza all’acqua fino a 50 metri. Queste caratteristiche permettono al Fitbit Sense di essere un ottimo alleato per tutte le attività, dalla corsa al nuoto.

L’app EDA Scan ti consente di tracciare e gestire al meglio lo stress. Nello specifico, l’app rileva l’attività elettrodermica dal polso, indicando la risposta del tuo corpo agli stimoli stressanti.

Grazie all’app ECG, invece, sarai in grado di monitorare il tuo cuore per individuare alcuni potenziali segnali di fibrillazione atriale, un’irregolarità del ritmo cardiaco.

Inoltre, Fitbit Sense è anche un ottimo strumento di tracciamento del sonno. Il fitness tracker traccia il tipo trascorso nelle fasi di sonno leggero, profondo e REM, e assegna un punteggio del sonno così da farti comprendere meglio la qualità del tuo riposo.

Oltre a ciò, Fitbit Sense è anche dotato di un sensore di temperatura cutanea al polso, in grado di rilevare la tua temperatura corporea ogni notte per mostrarti come varia rispetto al tuo valore medio.

La saturazione dell’ossigeno nel sangue è un’altra funzionalità disponibile, sebbene attivabile solo con una specifica watchface.

Infine, con l’acquisto del Sense avrai diritto ad una prova gratuita di 6 mesi al servizio della società, aiutandoti a tenere traccia delle tendenze mensili di Sp02, frequenza respiratoria, variabilità del battito cardiaco dal pannello delle Metriche di salute e altro ancora.

Come avrai ben capito, questo splendido fitness tracker è un ottimo alleato per la tua salute. Approfitta di questa incredibile offerta, risparmiando il 40% sul prezzo originale di 329,95€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.