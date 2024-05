FOLLIA AMAZON: Cuffie Over Ear JBL a quasi META' PREZZO (-48%)

Ascoltare la tua musica preferita non sarà mai stato così coinvolgente con le Cuffie Over Ear JBL Tour One M2! Oggi questi gioiellini sono disponibili su Amazon a soli 169 euro grazie ad un mega sconto del 48%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Un’offerta del genere non capita tutti i giorni, approfittane il prima possibile!

Cuffie Over Ear JBL Tour One M2: audio impeccabile e massimo comfort

Le Cuffie Over Ear JBL Tour One M2 sfruttano la tecnologia Tour M2 per offrire meno distorsione e un audio nitido anche in ambienti rumorosi, e con JBL Spatial Sound ti sembrerà di essere a un concerto!

Le funzioni True Adaptive e Smart Ambient con microfoni integrati permettono di bloccare i rumori di sottofondo che distraggono, pur restando consapevoli dei suoni importanti intorno a te. Anche le chiamate saranno più chiare che mai in quanto gli auricolari sono progettati con 4 microfoni per telefonate nitide anche in ambienti rumorosi.

L’autonomia è un’altra caratteristice di spicco grazie ad una durata della batteria fino a 50 ore per assicurare conversazioni fluide e senza interruzioni, oltre all’ascolto di musica per giorni interi senza nessuna preoccupazione.

La modalità di utilizzo è più semplice che mai anche grazie alla funzione Smart Talk che consente di rispondere alle chiamate senza fermare la musica, grazie al riconoscimento vocale che reagisce alla voce e abilita il TalkThru.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.