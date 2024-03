FOLLIA Amazon del WEEKEND: Motorola moto g14 crolla del 39% a 90€

Per questo weekend Amazon ha in programma di sconvolgerti con una offerta shock in ambito mobile: il popolarissimo, e amatissimo, Motorola moto g14 è in caduta libera al prezzo più conveniente di sempre.

Sfruttando lo sconto immediato del 39%, infatti, il low cost del colosso hi-tech può essere tuo investendo la cifra di appena 90€ – talaltro, con i servizi Prime ti arriva direttamente a casa senza costi di spedizione extra.

Motorola moto g14 è in caduta libera su Amazon a pochissimo: occasione imperdibile

Con Motorola moto g14 puoi fare tutto quello che vuoi: è perfetto per telefonare, per navigare in rete, ascoltare la musica, guardare video online, chattare con i tuoi amici sui social e molto altro ancora. Il device monta un bel pannello Full HD+ da 6.5 pollici, perfetto per guardare video ad alta risoluzione, mentre il processore octa-core è perfetto per avviare in un istante tutte le app di cui hai bisogno.

Leggero e molto sottile nonostante la batteria da 5000 mAh, lo smartphone di Motorola è anche perfetto per scattare tutte le foto che vuoi: il modulo posteriore, infatti, monta un sensore principale da 50MP con tecnologia quad pixel.

Inutile girarci intorno: lo smartphone di Motorola, a questo prezzo su Amazon, è un vero e proprio best buy che non dovresti lasciarti scappare. Fai in fretta, mettilo subito nel carrello, sfrutta i servizi Prime di Amazon e preparati a riceverlo a casa senza costi di spedizione extra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.