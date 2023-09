Forspoken: il videogame di Square Enix a soli 19,99 euro!

Forspoken, videogame targato Square Enix ed uscito nel corso del 2023 è in questo momento in sconto su Amazon ad un prezzo decisamente interessante e vantaggioso per cui vale la pena considerare l’acquisto: si tratta di uno sconto del 33% che lo propone al prezzo finale di 19,99 euro. Trattandosi di un titolo di quest’anno, siamo di fronte ad un’offerta praticamente imperdibile.

Forspoken: l’esclusiva PS5 a soli 19,99 euro su Amazon!

L’offerta proposta da Amazon per quanto riguarda Forspoken, il titolo targato Square Enix (software house che, tra gli altri, ha dato i natali alla saga di Final Fantasy), è decisamente interessante. Il gioco si presenta come un videogame d’azione open world, con un gameplay molto avventuroso e frenetico. Vi troverete a guidare Frey in un viaggio indimenticabile alla ricerca della strada di casa dopo essere stata misteriosamente catapultata in una terra antica e fantastica. Tramite un parkour intuitivo e a colpi di magia vi farete strada arrampicandovi sulle pareti, balzando tra i canyon, saltando da altezze da capogiro e immergendovi in sconfinati paesaggi.

Il tutto con un arsenale di incantesimi personalizzabili con cui andrete a combattere tutti i nemici che vi si porranno davanti. Un buon comparto tecnico, supportato da una console di assoluta affidabilità come PS5 che mette a disposizione anche delle feature specifiche con il DualSense, il controller di casa Sony dedicato proprio alla console next gen che, ormai, si può annoverare come “current gen” essendo disponibile sul mercato da circa 3 anni. Non perdete l’occasione di godervi questo viaggio ad un prezzo decisamente vantaggioso!

Forspoken, dunque, è disponibile su Amazon con uno sconto del 33% per un prezzo finale di 19,99 euro. Un’offerta decisamente da non sottovalutare per portarvi a casa un videogame che vi assicurerà ore ed ore di divertimento e azione!

