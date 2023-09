Fossil Gen 6 Wellness Edition con 120€ di SCONTO è un AFFARE da non perdere

Il Fossil Gen 6 Connected Watch, Wellness Edition è il tuo partner per un benessere ottimale. Questo smartwatch unisex è realizzato in acciaio inossidabile di alta qualità e offre una serie di funzionalità avanzate per aiutarti a monitorare la tua salute e il tuo stile di vita in modo accurato.

L’orologio è resistente all’acqua fino a 3 metri, quindi puoi indossarlo anche durante il nuoto o le attività in acqua, e ha una batteria offre un’eccellente autonomia, garantendo che l’orologio duri tutto il giorno con un solo caricamento. Approfitta dello sconto su Amazon del 40%, e fai tuo questo vero e proprio gioiellino a un prezzo davvero conveniente tenuto conto del costo generale e della qualità del prodotto, ovvero 179€ con le spedizioni gratuite via Prime.

Monitoraggio della frequenza cardiaca e molto altro

Il Gen 6 è dotato di un avanzato sensore di frequenza cardiaca che monitora costantemente le tue pulsazioni. Questo ti consente di tenere traccia della tua frequenza cardiaca a riposo, durante l’attività fisica e durante il sonno. Puoi monitorare le tue attività fisiche quotidiane, come passi, distanza percorsa e calorie bruciate.

L’orologio riconosce automaticamente diversi tipi di esercizio, garantendo che i tuoi dati di allenamento siano accurati. Con il Gen 6, puoi ottenere una visione dettagliata della tua qualità del sonno. Monitora i cicli del sonno leggero e profondo, calcola la durata del sonno e fornisce suggerimenti per migliorare la qualità del sonno.

L’orologio offre statistiche dettagliate sul tuo benessere, inclusi i dati sulla tua attività fisica, la frequenza cardiaca e il sonno. Queste informazioni ti aiutano a prendere decisioni informate sulla tua salute. Il Gen 6 ha un design elegante e resistente in acciaio inossidabile, che si adatta a qualsiasi stile. Il cinturino è intercambiabile, consentendoti di personalizzare il look dell’orologio.

