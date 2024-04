Fotocamera mirrorless Canon EOS R10: 240 euro di sconto immediato su Canon Store

Su Canon Store sono tornati gli sconti. Una delle offerte più interessanti ha per protagonista la fotocamera mirrorless Canon EOS R10: il kit completo di due obiettivi (18-45 mm e 55-210mm), una scheda SD e una batteria aggiuntiva è in promozione a 1.249,99 euro, per effetto di uno sconto immediato di 240 euro rispetto al prezzo consigliato al pubblico di 1.489,99 euro.

La EOS R10 di Canon è una fotocamera ideale per chi desidera sostituire la propria reflex digitale e per gli utenti che vogliono liberare la propria creatività per realizzare contenuti con cui farsi notare sui social e in rete. Per rapporto qualità-prezzo, è difficile trovare una fotocamera mirrorless migliore a meno di 1.250 euro.

Fotocamera mirrorless Canon EOS R10 in offerta a 1.249,99 euro sullo store ufficiale

Con la EOS R10 riprendere soggetti in movimento è un gioco da ragazzi, grazie al sistema di messa a fuoco proprietario Dual Pixel CMOS AF II. L’utilizzo dell’intelligenza artificiale consente alla fotocamera di riconoscere in automatico persone, animali e veicoli.

Un altro suo punto di forza è lo scatto continuo ad alta velocità. La mirrorless di Canon riesce a scattare fino a 23 fps con AF e AE simulanteni, restituendo fotogrammi sempre perfetti.

Come ciliegina sulla torta ecco il sensore da 24.2 megapixel, in grado di restituire dettagli curati nei minimi dettagli, anche in condizioni di scarsa luminosità. Per quest’ultimo aspetto gioca un ruolo importante l’ampia gamma dinamica.

Si rivela infine un’ottima compagna di viaggio, grazie al peso di appena 429 grammi e le sue dimensioni compatte (122,5 x 87,8 x 83,4 mm). L’offerta del Canon Store sulla mirrorless Canon EOS R10 è disponibile su questa pagina: la promozione è a tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.