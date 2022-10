Fotocamera per selfie fantastici e pronti per i social: OnePlus Nord CE super scontato

OnePlus vuole continuare ad offrire ottimi livelli di prestazioni tecnologiche a prezzi sempre più accessibili. Sono “le esigenze degli utenti a guidare la strategia e lo sviluppo di nuovi prodotti in casa OnePlus”, ha spiegato più volte Pete Lau, co-fondatore e amministratore delegato della società. Ecco perché smartphone come questo OnePlus Nord CE 5G sono sempre tra i più ricercati dal pubblico. Oggi anche tu hai l’occasione per accaparrartene addirittura con ben 125 euro di sconto uno grazie all’offerta di Amazon che ti permette di acquistarlo a soli 248€.

OnePlus Nord CE 5G Blue Void, super sconto!

Questo OnePlus Nord CE 5G è il modello dal taglio di 12GB RAM e di 256GB, con fotocamera Tripla e Doppia SIM, colore Blue Void. Il device è palesemente un prodotto che vuole offrire un concentrato dell’esperienza OnePlus, mantenendo la vera essenza della serie Nord. In tal senso il modello può contare sugli elementi principali della famiglia di device a cui appartiene, ma aggiungendo al contempo alcune nuove caratteristiche hardware e funzioni. Su tutti lo schermo. Scorrimento verticale, orizzontale o streaming, la frequenza d’aggiornamento da 90 Hz fornisce il 50% in più di informazioni visive ogni secondo per un’esperienza esageratamente fluida.

Nord CE 5G dispone come detto di tripla fotocamera, compresa una fotocamera principale ad alta risoluzione da 64 MP (16 MP in più rispetto al Nord originale). L’ampia apertura f/1.79 di quest’ultima consente di catturare più luce e dettagli anche con scarsa illuminazione. Dietro ogni scatto, una serie di algoritmi combinano i migliori elementi di più fotogrammi per darti una maggiore chiarezza. Il rilevamento della scena con intelligenza artificiale fa poi il resto, interpretando quello che vedi e regola automaticamente le impostazioni della fotocamera come colore, contrasto ed esposizione per foto brillanti e realistiche.

Ad animare il tutto la potenza della piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 750G 5G, che utilizza la propria intelligenza artificiale per un’elaborazione ad alto livello, grafica incredibile e cloud gaming 5G. Con una velocità fino a 2,95 Gbps, puoi tra l’altro scaricare film, serie e sorprendenti quantità di meme in pochi minuti. Il Nord CE 5G, infine, dispone di un’enorme batteria da 4500 mAh per mantenere carico il tuo telefono più a lungo. Una batteria più grande merita un caricabatteria ancora migliore. Warp Charge 30T Plus migliora il passaggio dell’energia portando la batteria del Nord CE da 0 a 70% in appena 30 minuti. Insomma, siamo di fronte a un signor smartphone davvero. E allora che aspetti, vai su Amazon e fallo subito tuo a soli 248€.

