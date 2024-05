FRIGGI SANO con la Friggitrice ad Aria da 12 Litri COSORI in PROMO SPECIALE

È il momento giusto di rivoluzionare la tua cucina con la Friggitrice ad Aria da 12 Litri COSORI! Oggi è disponibile su Amazon a soli 149 euro con uno sconto del 17%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Friggitrice ad Aria da 12 Litri COSORI: funzionalità e modalità di utilizzo

La Friggitrice ad Aria da 12 Litri COSORI è sufficientemente spaziosa ed efficiente per soddisfare le esigenze di cottura di una famiglia di 5 persone: può contenere un pollo intero da 1,8 kg e 900 g di patatine fritte.

Ha una potenza massima di 1800W con un’innovativa modalità di doppio riscaldamento superiore e inferiore, due regolazioni del vento e una temperatura massima di 220 ℃ per una cottura più uniforme e deliziosa. In più è dotata di 11 funzioni preimpostate, un One-touch display chiaro e una varietà di metodi di cottura che vi ispireranno. È possibile anche impostare manualmente la temperatura e il tempo per avere maggiori possibilità.

Il suo utilizzo permette di risparmiare il 50% di tempo nella cottura e di consumare l’85% in meno di olio rispetto alle friggitrici tradizionali così da gustare rapidamente cibi sani e deliziosi.

Il vetro a vista con la luce interna offrono un facile monitoraggio della situazione di cottura. I doppi vetri impediscono il surriscaldamento della porta d’ingresso, mentre l’interno è in acciaio inox per ridurre gli odori.

