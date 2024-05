FRIGGI SANO con la Friggitrice ad Aria Turbo Blaze COSORI in PROMO BOMBA

Se in vista dell’estate vuoi rimetterti in forma con un’alimentazione salutare, non farti scappare la promozione sulla Friggitrice ad Aria Turbo Blaze da 6 litri COSORI! Oggi è disponibile su Amazon a soli 139 euro con uno sconto del 18%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Friggitrice ad Aria Turbo Blaze da 6 litri COSORI: come utilizzarla al meglio

La Friggitrice ad Aria Turbo Blaze da 6 litri COSORI è un vero e proprio must-have in cucina per preparare piatti gustosi e salutari.

È l’unica dotata di ventola Turbo a 5 velocità, con cui controllare con precisione temperatura e umidità interna ed esterna del cibo, permettendoti di ottenere piatti impeccabili in qualsiasi occasione. Il potente motore a corrente continua crea un ambiente di circolazione dell’aria calda ideale, così da risparmiare fino al 95% di olio.

L’elettrodomestico è dotato di 9 funzioni di cottura, con temperatura impostabile da 30°C a 230°C, e può essere utilizzato con diverse modalità: come la griglia (con modalità grill), tostapane (con modalità bake), essiccatore (con il programma dry) e yogurtiera (con la modalità proof).

Inoltre il motore DC aumenta la velocità di rotazione della ventola del 28%, rendendo la cottura più rapida del 46% rispetto alle tradizionali friggitrici ad aria. Questo vuol dire che potrai avere un risparmio energetico del 64%, per un utilizzo conveniente e senza pensieri!

