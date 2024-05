Friggitrice a Aria Hisense, frigge e cucina tutto col super sconto Amazon!

Quale è l’elettrodomestico più chiacchierato, comprato e utilizzato degli ultimo tempi? Aspirapolvere ciclonico? Termostato smart? Sbagliato! La protagonista indiscussa delle nostre case, anzi delle nostre cucine è la friggitrice ad aria! Niente più puzzolenti padelle piene d’olio bollente e avanti alla salubre aria calda che frigge senza friggere e rende le vostre pietanze gustose e super croccanti! Ma quale scegliere? Cosa ne pensate della friggitrice ad aria Hisense? Hisense è una azienda che pian piano sta entrando sempre di più nelle case degli italiani, forte di una qualità generale dei propri prodotti decisamente elevata, dalle TV ai frigoriferi, passando per i condizionatori e, per l’appunto, friggitrice ad aria! Super offerta Amazon quindi: MENO 26%, col prezzo che passa da 120 euro a 89 euro!

Tutta salute!

Perché tutti stanno comprando una friggitrice ad aria? Semplice, la friggitrice ad aria utilizza l’aria calda per cuocere con pochissimo o addirittura senza olio aggiunto. Le pietanze saranno quindi meno grasse, le vostre coronarie vi ringrazieranno! Ma soprattutto la croccantezza tipica della frittura classica non verrà meno, le pietanze saranno buone ed invitanti come prima!

Il segreto della friggitrice ad aria Hisense sta nella circolazione uniforme, dall’alto verso il basso, dell’aria, che cuoce perfettamente i cibi. Il risultato è una crosta croccante e un interno decisamente gustoso. La friggitrice ad aria Hisense è molto capiente, grazie al cestello rivestito in materiale antiaderente da 5,0 litri più contenitore esterno da 6,3 litri.

Ovviamente la friggitrice ad aria Hisense può essere utilizzata non solo per friggere, ma anche per tutta una serie di altre pietanze visto il suo peculiare sistema di cottura. Pasta, pizza, carne, stufati, pesce, verdure e chi più ne ha ne metta! Più in generale, grazie agli 8 programmi automatici di cottura, avrai temperatura e durata ottima per 8 ricette!

La friggitrice ad aria Hisense è un piccolo elettrodomestico estremamente versatile e utilissimo: Super offerta Amazon quindi: MENO 26%, col prezzo che passa da 120 euro a 89 euro!

