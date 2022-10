Friggitrice ad aria 10 litri, PREZZO in picchiata: la miglior offerta di oggi

Su Amazon capitano delle offerte che definire incredibili sembra un’eufemia. Come quella di oggi, che vede questa friggitrice ad aria super accessoriata a un prezzo super vantaggioso, considerando che fin a poche settimane fa lo stesso modello era segnalato a 200€. Se fai in fretta puoi infatti farla tua a sole 130€ con il 25€ di sconto col coupon da applicare sulla pagina del prodotto. Un vero super affare considerando qualità e portata del prodotto.

Friggitrice e forno ad aria da 10 litri

Questa friggitrice è il meglio del meglio per le sue caratteristiche. Ha una capacità di 10 litri e un design a 3 strati che la rendono perfetta per cucinare ad esempio 27 crostate all’uovo, 1 kg di patatine fritte o pizza da 19,6 cm, e gustarsi anche cibi fritti e croccanti. Questo elettrodomestico da cucina non è solo una grande friggitrice ad aria 10 litri, ma anche un girarrosto, forno, griglia per pizza, disidratatore e così via. In pratica ci puoi fare di tutto e di più.

Poi è super facile da usare. Il suo Timer digitale con segnale acustico ti avvisa quando la cottura è ultimata, il suo filtro anti odore sostituibile evita che i cattivi odori si propaghino per casa e la vasca raccogli condensa elimina ogni residuo molesto. La modalità di rotazione consente di riscaldare l’intero pollo in modo uniforme, senza capovolgimento manuale.

Tutti gli accessori sono rimovibili e lavabili in lavastoviglie. Non pensarci troppo, dunque, perché di occasioni come queste ne capitano una su mille. Se vuoi farti un bel regalo, o farlo a qualcuno a cui tieni particolarmente, vai su Amazon e fai tua questa friggitrice e forno a un prezzo super vantaggioso, scontato di 30 euro circa. Se fai in fretta puoi comprarla a sole 130€ con le spese gratis incluse.

