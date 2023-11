Friggitrice ad aria a MENO di 50€? Questa è la MIGLIORE su Amazon del giorno

Se anche tu sei super stanco di non poter mai consumare cibo fritto, ecco la giusta soluzione: la friggitrice ad aria Cecotec. Se corri su Amazon, la trovi in offerta a 49,90€, invece di 53,99€. Corri subito per portartela a casa prima che possa terminare.

Oggi, puoi davvero gustarti tutto ciò senza olio e grassi, grazie a questa friggitrice con un mega sconto dell’8%. Aggiungila al carrello. La troverai scontata automaticamente dal sito al momento del checkout.

Cecotec Friggitrice ad aria Cecofry Pixel 2500. 1000 W, 2,5 L, timer, controllo della temperatura, piedini antiscivolo

Il cibo fritto è un amore indimenticabile e che non finisce mai, a cui nessuno riesce davvero a rinunciare. Ed ora con l’inverno, mangerai ancora questo unico. Mangerai il cibo fritto in maniera super sana.

Friggitrice dietetica che permette di cucinare con un solo cucchiaio di olio, ottenendo risultati più sani. Contenitore da 2,5 litri di capacità per cucinare perfettamente per due persone. 1200 W di potenza per cucinare rapidamente tutti i piatti. Risultati eccezionali in tutte le ricette grazie alla tecnologia PerfectCook ad aria calda che circola all’interno ed esce attraverso i fori posteriori.

Friggitrice dal design elegante e compatto. Tempo regolabile da 0 a 30 minuti. Protezione contro il surriscaldamento. Indicatore luminoso di funzionamento. Base antiscivolo per favorire il supporto durante il funzionamento. Cassa e maniglia a freddo al tatto.

Non aspettare altro tempo oggi sta per finire la trovi ad un prezzobomba! Oggi è davvero regalata, quindi affrettati, e corri ora su Amazon a prendertela!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.