Friggitrice ad aria Ariete da 7 LITRI: oggi è tua a MINI PREZZO su Amazon

È ora di rivoluzionare la tua cucina con l’elettrodomestico più ricercato del momento! Si tratta della Friggitrice ad aria Ariete Airy Fryer XXL, oggi disponibile su Amazon a soli 71 euro con uno sconto del 19%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la mega offerta è limitata nel tempo!

Friggitrice ad aria Ariete Airy Fryer XXL: modalità di utilizzo e funzionalità

La Friggitrice ad aria Ariete Airy Fryer XXL permette di preparare piatti deliziosi ma salutari allo stesso tempo.

La tecnologia della circolazione di aria calda ti consente di friggere con un solo cucchiaio di olio in modo sano e leggero, ma gustoso come la frittura tradizionale.

Inoltre, grazie al cestello extra large da 7 litri, potrai cuocere grandi quantità di pietanze (ad esempio fino a 2.5 kg di patatine fritte) in una sola volta: in questo modo accontenterai in pochi minuti tutta la famiglia e sarà molto più semplici organizzare pranzi o cene con gli amici.

Un’altra caratteristica importante del dispositivo è che permette di non disperdere in casa fumo e odore di fritto tipico della friggitrice tradizionale ad olio.

La modalità di utilizzo è semplicissima grazie al pannello digitale touch screen attraverso il quale puoi impostare cottura e temperatura degli alimenti. È facile da pulire dopo ogni utilizzo grazie al cestello removibile, inoltre riduce l’impatto ambientale perché non dovrai smaltire l’olio esausto. Ovviamente anche la sicurezza è garantita in quanto tutte le parti destinate al contatto con gli alimenti sono BPA Free.

