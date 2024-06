Friggitrice ad Aria Calda Princess: il MUST HAVE in cucina a prezzo PICCOLISSIMO

È il momento giusto di rivoluzionare la tua cucina con la Friggitrice ad Aria Calda Princess! Oggi è disponibile su Amazon a soli 64 euro con uno sconto conveniente del 19%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, gli articoli stanno andando a ruba!

Friggitrice ad Aria Calda Princess: funzionalità e modalità di utilizzo

La Friggitrice ad Aria Calda Princess è un vero e proprio must-have in cucina per preparare piatti salutari e gustosi allo stesso tempo!

Con questo gioiellino potrai grigliare, arrostire e cuocere i tuoi piatti preferiti con meno calorie usando solo aria calda, ma mantenendo la stessa croccantezza di una friggitrice convenzionale. Inoltre il dispositivo è dotato di un’alta capacità da 5.2 litri e una potenza 1700 watt: questo vuol dire che potrai cuocere patatine per tutta la famiglia in una sola volta risparmiando tempo ed energia elettrica.

Anche il lavaggio risulta semplicissimo grazie al doppio cestello removibile che può essere estratto in un attimo e posizionato anche in lavastoviglie. Allo stesso modo, la modalità di utilizzo risulta più intuitiva e facile che mai anche per gli inesperti grazie al controllo regolabile della temperatura, al timer integrato e al pannello di controllo digitale.

Il risparmio di energia elettrica è assicurato in quanto non ti servirà più riscaldare un intero forno tradizionale per cucinare i tuoi piatti preferiti: in un attimo organizzerai cene in famiglia e tra amici accontentando i gusti di tutti!

