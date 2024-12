Friggitrice ad aria digitale con modalità forno a meno di 70€: promo esclusiva

Da oggi puoi rivoluzionare la tua cucina seguendo un’alimentazione sana e gustosa allo stesso tempo con la Friggitrice ad Aria Digitale Tristar! Oggi è disponibile su Amazon a soli 69 euro con uno sconto conveniente del 19%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, gli articoli potrebbero finire da un momento all’altro!

Friggitrice ad Aria Digitale Tristar: tutte le modalità di utilizzo e le funzionalità

La Friggitrice ad Aria Digitale Tristar ormai rappresenta un vero e proprio must-have in cucina che permette di preparare tutte le ricette che vuoi in modo sia salutare che gustoso.

Il dispositivo ha una capacità fino a 10 litri e una potenza di 1800 watt così da poter cucinare per tutta la famiglia in una sola volta ottimizzando i tempi e risparmiando in bolletta.

La modalità di utilizzo è davvero semplice grazie al moderno pannello di controllo e alla finestra attraverso la quale poter controllare la procedura della cottura dall’esterno. Inoltre, anche i principianti potranno utilizzarla in modo intuitivo in quanto è dotata di 10 programmi pre-selezionati tra cui optare per preparare ricette di ogni tipo in pochi minuti.

Questo modello è dotato non solo di un cestello per friggere ad aria, ma anche di due griglie ed un vassoio per le briciole così da poter essere sfruttata come forno tradizionale su cui grigliare verdura, carne, pesce e così via. Allo stesso tempo, la manutenzione è facilissima grazie all’anta rimovibile del forno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.