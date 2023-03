Friggitrice ad aria Electrolux con design compatto a meno di 80€ (Amazon)

La friggitrice ad aria Electrolux Explore 6 è progettata per offrire fritture sane, con un gusto naturale e croccante. Facile da usare e dal design super compatto, è anche un prodotto versatile, dal momento che oltre a friggere ti consente di preparare grigliate, arrosti o cuocere al forno. Oggi puoi acquistare la friggitrice ad aria Explore 6 al prezzo di 79,99 euro anziché 119,99 euro, per effetto del 33% di sconto proposto dalle Offerte di Primavera.

Friggitrice ad aria Electrolux in sconto del 33% su Amazon

Con la friggitrice ad aria Explore 6 di Electrolux impari a friggere (quasi) senza olio, per fritture finalmente sane. Questo non significa rinunciare al gusto, affatto, dal momento che il risultato finale avrà per protagoniste pietanze naturali e croccanti. Non preoccuparti se è la prima volta che usi una friggitrice ad aria, il modello in offerta di Electrolux è facilissimo da usare, grazie anche agli otto programmi di cottura selezionabili direttamente sul display touch. Nessuna fatica nemmeno per le pulizie, visto che ogni parte removibile della Explore 6 puoi lavarla con la lavastoviglie.

E se vuoi, puoi anche acquistarla in cinque comode rate a interessi zero da 16 euro al mese. Per richiedere il pagamento rateale non occorre avere né una carta di credito né una prova di reddito, ma solo un account Amazon attivo. E se hai l’abbonamento a Prime, ricevi l’articolo a casa tua senza pagare le spese di spedizione.

Se sei alla ricerca di una nuova friggitrice ad aria di dimensioni contenute, facile da usare e versatile, ti invitiamo a prendere in considerazione l’acquisto della Electrolux Explore 6. Approfitta ora delle Offerte di Primavera Amazon per risparmiare 40 euro subito sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.