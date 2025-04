Friggitrice ad aria InnovaGoods da 12L: maxi offerta da non perdere su Amazon

La friggitrice ad aria InnovaGoods 12L è la soluzione ideale per chi cerca un modo pratico e salutare per preparare piatti gustosi. Con un prezzo attuale di soli 112,72 € su Amazon grazie ad uno sconto del 16%, questo elettrodomestico multifunzione offre una combinazione perfetta di tecnologia avanzata e versatilità, il tutto racchiuso in un design compatto ed elegante.

Prestazioni elevate e tecnologia innovativa

Grazie alla tecnologia di circolazione dell’aria a 360°, questa friggitrice InnovaGoods garantisce una cottura uniforme, croccante all’esterno e morbida all’interno, utilizzando fino al 95% di grassi in meno rispetto ai metodi tradizionali. La potenza di 1800 watt e l’ampia capacità di 12 litri la rendono perfetta per preparare porzioni generose, ideali per tutta la famiglia o per ospiti.

Dotata di un pannello digitale touch, offre 10 programmi preimpostati che spaziano dalla frittura alla grigliatura, fino alla disidratazione. Inoltre, la finestra con illuminazione interna consente di monitorare il processo di cottura senza dover interrompere il funzionamento. Tra gli accessori inclusi, troverai un cestello girevole, uno spiedo per girarrosto, griglie, un vassoio antiaderente e una maniglia protettiva. Ma non è tutto: un pratico magnete QR ti dà accesso a oltre 100 ricette online in diverse lingue, per ispirarti ogni giorno.

Design compatto e manutenzione semplificata

Con le sue dimensioni di 32,5 x 34,5 x 36,5 cm e un peso di 8,4 kg, la friggitrice InnovaGoods si adatta facilmente a qualsiasi cucina, aggiungendo un tocco di eleganza grazie al design nero raffinato. La manutenzione è altrettanto semplice: tutti gli accessori sono compatibili con la lavastoviglie, anche se si consiglia di evitare materiali abrasivi per preservarne la qualità.

Se cerchi un elettrodomestico versatile e affidabile, la friggitrice ad aria InnovaGoods da 12L è ciò che fa per te. Approfitta ora di questa offerta e rivoluziona il tuo modo di cucinare, unendo praticità, risparmio energetico e un’attenzione particolare alla salute. Oggi è disponibile su Amazon a soli 112 euro grazie ad un super sconto del 16%. Con un investimento così vantaggioso, potrai portare in tavola piatti deliziosi senza compromessi!

