Friggitrice ad aria Moulinex con 10 PROGRAMMI di cottura a MENO DI 70 EURO

È il momento giusto di rivoluzionare la tua cucina con un vero e proprio must-have che ti permetterà di preparare piatti sani e gustosi allo stesso tempo! Parliamo della Friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Compact, oggi disponibile su Amazon a soli 69 euro con uno sconto del 24%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Un’offerta del genere è davvero irripetibile, approfittane il prima possibile!

Friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Compact: funzionalità e modalità di utilizzo

La Friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Compact è un vero e proprio must have in cucina che rivoluzionerà il tuo modo di preparare ricette di ogni tipo.

Si tratta di un dispositivo che consente di cucinare pietanze sane e deliziose in un attimo con poco o nessun olio aggiunto. È dotato di una pratica capacità di 3 litri che serve da 1 a 4 persone in un formato compatto per risparmiare più spazio possibile.

Inoltre Easy Fry Compact di Moulinex consente di risparmiare fino al 70% di energia in più con risultati più rapidi del 39%. Anche la modalità di utilizzo è semplicissima grazie ad un intuitivo pannello di controllo digitale che semplifica la cucina casalinga.

Questo modello è perfetto anche per i principianti in quanto è dotato di 10 programmi di cottura preimpostati: Patatine fritte, Pollo, Carne, Pesce, Dolce, Pizza, Nuggets, Verdure, Gamberetti e Bacon. In questo modo potrai preparare in un attimo una cena coi fiocchi con risultati impeccabili.

Oggi la Friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Compact è disponibile su Amazon a soli 69 euro con uno sconto del 24%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Un’offerta del genere è davvero irripetibile, approfittane il prima possibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.