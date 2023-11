Friggitrice ad aria Moulinex EasyFry Deluxe in offerta a 67€ su Amazon

Alla lista delle offerte più interessanti della settimana del Black Friday di Amazon aggiungiamo la friggitrice ad aria Moulinex EasyFry Deluxe a 67,99€ invece di 199,99€. È il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni, quando il costo della friggitrice ad aria era sceso fino a un minimo di 79,99€.

Pensata per preparazioni sane e leggere, si distingue per le sue 4 modalità di cottura e per la possibilità di cucinare porzioni per un totale di sei persone. L’offerta di Amazon è disponibile su questa pagina.

Friggitrice ad aria Moulinex in offerta a 67,99€ per il Black Friday di Amazon

Grazie alla friggitrice ad aria EasyFry Deluxe di Moulinex è possibile friggere, grigliare, cuocere e arrostire senza olio tutti i propri piatti preferiti, contando su una capacità XL da 4,2 litri. Nonostante si possa cucinare per un massimo di sei persone, conserva un design compatto da 33,8 x 2,78 x 33,3 cm.

Come accennato qui sopra, è una friggitrice ad aria multifunzione, dal momento che consente di scegliere la propria ricetta preferita in base alla modalità in uso: dai muffin con scaglie di cioccolato ai gamberetti, passando per le patatine fritte fatte in casa e croccanti pezzi di pollo. Per aiutare anche le persone meno esperte ad estrarre il meglio, Moulinex ha dotato il modello EasyFry Deluxe di 8 programmi pre-impostati: pizza, cotolette, pesce, arrosto, grill, torte e patatine fritte.

Inoltre, tra le funzionalità esclusive si annovera il selettore di temperatura ad alta precisione tra 80° e 200°, così da ottenere risultati eccezionali ad ogni ricetta.

La friggitrice ad aria Moulinex EasyFry Deluxe è in offerta a 67,99€ su questa pagina. Le spese di spedizione sono a carico di Amazon per tutti gli utenti Prime, che beneficiano anche della consegna ultrarapida.

