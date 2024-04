Friggitrice ad aria Philips: Amazon SVUOTA il magazzino (-48%)

Preparati a cambiare il modo in cui prepari le tue pietanze preferite con la friggitrice ad aria Philips oggi in offerta su Amazon con un fantastico 48% di sconto che ti permette di portarla a casa a soli 69,90 euro invece di 134,99. Con spedizione Prime e consegna immediata.

Friggitrice ad aria Philips: cibi più buoni e sani

Grazie alla Philips Essential Airfryer ottieni la soluzione perfetta per godere dei tuoi cibi preferiti in modo sano e gustoso. Utilizzando l’aria calda anziché l’olio, questa friggitrice riduce i grassi fino al 90%, offrendoti una cucina più leggera senza compromettere il gusto.

La tecnologia Rapid Air con design a “stella marina” ti permette di ottenere cibi croccanti all’esterno e morbidi all’interno, garantendo una cottura uniforme e deliziosa: puoi friggere, cuocere, grigliare, arrostire e persino riscaldare i tuoi piatti preferiti, offrendoti infinite possibilità in cucina.

Dotata di un timer integrato, puoi preimpostare i tempi di cottura fino a 60 minuti, così da preparare i tuoi pasti senza dover costantemente controllare il fornello. Addio ai sensi di colpa, tante ricette gustose e originali e tanto tempo risparmiato. Acquistala ora a soli 69,90 euro invece di 134,99.

