Friggitrice ad aria SUPER TOP Philips in offerta a un PREZZO SPECIALE su Amazon

La friggitrice ad aria Philips Airfryer 3000, nella versione XL da 6,2 litri, è in offerta a 175,90 euro su Amazon, grazie al 27% di sconto sul prezzo consigliato di 239,99 euro. Puoi anche pagarla in 5 rate a interessi zero da 35,18 euro al mese, con la possibilità di riceverla a casa tua entro questo fine settimana senza pagare le spese di spedizione.

Capienza extra large, ricette per tutti i gusti e pulizia senza sforzo sono le caratteristiche chiave della friggitrice ad aria del marchio Philips, tra i migliori prodotti in assoluto per chi è alla ricerca di un articolo premium.

Friggitrice ad aria Philips Airfryer 3000 in sconto del 27% su Amazon

Grazie alle sue dimensioni particolarmente generose, la Airfryer XL di Philips con recipiente da 6,2 litri e cestello da 1,2 kg offre la possibilità di cucinare fino a 5 porzioni. È dunque un prodotto ideale per tutta la famiglia.

La friggitrice appartenente alla serie 3000 di Philips consente di cucinare piatti sani e gustosi con fino al 90% di grassi in meno. Oltre a friggere, può anche cuocere al forno, arrostire, grigliare e riscaldare, per cibi croccanti e teneri allo stesso tempo.

Tra le altre cose, integra la tecnologia esclusiva Rapid Air, grazie alla quale è in grado di creare una circolazione ottimale dell’aria calda per cucinare al meglio le pietanze. C’è poi la possibilità di scaricare l’app NutriU, con ricette sane e personalizzate per tutti i gusti.

Offre inoltre una pulizia senza sforzi, grazie alle componenti rimovibili lavabili in lavastoviglie.

Approfitta del 27% di sconto applicato da Amazon sulla friggitrice ad aria Philips Airfryer 3000 per risparmiare qualcosa come 65 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico. E se hai sottoscritto l’abbonamento a Prime, benefici delle spese di spedizione gratis e della consegna ultra-rapida.

