Friggitrice ad aria Xiaomi: mai stata ad un prezzo così basso su eBay

Per cucinare in modo sano e gustoso allo stesso tempo, non puoi non avere la Friggitrice ad aria Xiaomi Air Fryer! Oggi questo gioiellino è disponibile su eBay a soli 61 euro grazie ad un mega sconto del 48% ed un ulteriore coupon di 5 euro da sfruttare applicando il codice promo PSPROTT24.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, con un doppio sconto del genere gli articoli stanno andando a ruba!

Friggitrice ad aria Xiaomi Air Fryer: funzionalità e modalità di utilizzo

La Friggitrice ad aria Xiaomi Air Fryer è dotata di un elemento riscaldante in acciaio inossidabile che raggiunge rapidamente la temperatura target e, in combinazione con il sistema di circolazione dell’aria calda a 360 gradi, filtra il grasso trattenendo efficacemente l’umidità. In questo modo potrai ottenere cibi sani, poveri di grassi e gustosi allo stesso tempo.

Si caratterizza per una grande capacità da ben 6 litri ed un design innovativo regolabile: questo vuol dire che potrai cambiare facilmente capienza da 6 a 3 litri grazie all’inserto regolabile in altezza per massimizzare o ridurre l’ampiezza.

La modalità di utilizzo è particolarmente semplice anche per chi è alle prime armi grazie ad un pannello di controllo interattivo intelligente attraverso il quale potrai scegliere tra 6 modalità preimpostate oppure impostare manualmente la temperatura e il tempo. In più la funzione di promemoria di agitazione ricorda automaticamente di agitare il cibo per garantire un risultato finale uniforme da vero professionista.

Oggi la Friggitrice ad aria Xiaomi Air Fryer è disponibile su eBay a soli 61 euro grazie ad un mega sconto del 48% ed un ulteriore coupon di 5 euro da sfruttare applicando il codice promo PSPROTT24. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, con un doppio sconto del genere gli articoli stanno andando a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.