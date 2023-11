La friggitrice ad aria Xiaomi è smart e costa POCHISSIMO!

Sei in cerca di una nuova friggitrice ad aria? Questa è la migliore in assoluto! Si tratta del modello Mi Smart di Xiaomi di colorazione bianca, è smart e puoi averla a soli 63,58€ grazie allo sconto eBay esclusivo del 15% attivabile attraverso il coupon NOVEDAYS. Cosa aspetti? Comprala subito!

La migliore friggitrice ad aria economica è in offerta!

Possibile che a poco più di 60€ esista una friggitrice ad aria smart di ottima qualità? Si! Ecco quindi la Xiaomi Mi Smart con cestello da 3,5L. La friggitrice, così come i modelli più costosi, permette di eseguire moltissime cotture. Si passa dal pollo alle patatine, dalle costolette ai croissant surgelati: il limite è solo l’immaginazione.

L’unico punto a sfavore potrebbe essere il cestello non enorme: in realtà per molti è il punto di forza. Questa friggitrice permette di cuocere pietanze per quattro o cinque persone in pochissimo tempo, risparmiando in termini di consumo energetico oltre che proponendo una qualità davvero elevatissima.

La friggitrice ad aria Xiaomi oggi in sconto, permette di essere completamente controllata attraverso l’app e l’assistente di Google. Sarete informati in ogni momento dello stato della cottura dei vostri cibi e del tempo rimanente.

La friggitrice possiede un range molto ampio di temperatura: è in grado di cuocere alimenti dai 40° ai 200°. In questo modo, si adatta a moltissime preparazioni.

Sul corpo del prodotto è presente un piccolo display OLED contornato da una ghiera che permette di impostare in poche mosse tutte le varie tipologie di cotture, timer e programmazione.

Il cestello e i relativi accessori, possono essere lavati senza problemi in lavastoviglie: un altro punto a favore di questo prodotto.

Beh, ora non vi resta che acquistare questa magnifica friggitrice ad aria Xiaomi. Il motivo? La sua indiscussa qualità e il prezzo concorrenziale di oggi: grazie all’offerta eBay potrete infatti acquistare questo prodotto a soli 63,58€ inserendo in fase di checkout il coupon NOVEDAYS che aggiungerà al carrello il 15% di sconto. Bello eh? Comprala subito!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.