Friggitrice ad Aria XXL Moulinex con 8 PROGRAMMI in SVENDITA FOLLE

È l’elettrodomestico da cucina più desiderato del momento, ed oggi può essere tuo ad un prezzo davvero speciale! Parliamo della Friggitrice ad Aria XXL Moulinex, al momento disponibile su Amazon a soli 139 euro con uno sconto top del 18%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta subito della promozione, hai ancora poco tempo a disposizione!

Friggitrice ad Aria XXL Moulinex: funzionalità e modalità di utilizzo

La Friggitrice ad Aria XXL Moulinex è un vero e proprio must-have in cucina in quanto permette di preparare un’infinità di piatti nel modo più salutare possibile.

È facilissima da usare ed è dotata di una griglia in alluminio pressofuso, per carne tenera e succosa e verdure cotte a puntino direttamente in cucina. In più la tecnologia EXTRA CRISP assicura l’equilibrio ottimo tra temperatura e flusso d’aria calda, per risultati dorati e croccanti con l’aggiunta di poco olio o anche senza.

Anche chi è alle prime armi può dilettarsi nella preparazione di menù succulenti sfruttando gli 8 programmi di cottura predefiniti: Patatine fritte, Nuggets, Pollo arrosto, Pizza, Carne, Pesce, Verdure e Dolci. Inoltre la modalità Intelligent Synchronization offre funzioni predefinite per la cottura di due ingredienti diversi garantendo che siano pronti allo stesso tempo.

L’ampia capacità di 6.5 L serve fino a otto persone, offrendo pasti deliziosi e generosi per ogni occasione: dalle cene veloci ai banchetti in compagnia. Tra l’altro, è possibile personalizzare il tuo spazio di cottura e risparmiare tempo con il divisore facile da rimuovere, per passare dalla cottura di ingredienti oversize in un unico spazio alla duplice cottura.

Oggi la Friggitrice ad Aria XXL Moulinex è disponibile su Amazon a soli 139 euro con uno sconto top del 18%. Approfitta subito della promozione, hai ancora poco tempo a disposizione!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.