Friggitrice ad Aria XXXL in SVENDITA TOTALE: solo per OGGI su Amazon

Per goderti piatti gustosi e salutari allo stesso tempo, ti presentiamo un elettrodomestico da cucina rivoluzionario! Parliamo della Friggitrice ad Aria XXXL Princess, oggi disponibile su Amazon a soli 75 euro con uno sconto del 5%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta subito della promozione speciale, potrebbe terminare da un momento all’altro!

Friggitrice ad Aria XXXL Princess: funzionalità e modalità di utilizzo

La Friggitrice ad Aria XXXL Princess dispone di 12 programmi preimpostati con cui poter preparare facilmente molti piatti o personalizzare le tue ricette impostando manualmente il timer e la temperatura. Inoltre è possibile consultare anche il ricettario in dotazione per trarre ispirazione e sbizzarrirsi in cucina!

Grazie alla sua generosa capacità di 6,5 litri, prepara fino a 1,5 kg di patatine fritte alla volta quindi è adatta per famiglie numerose e grandi feste, per un massimo di 9 persone.

Il dispositivo sfrutta la tecnologia di convezione ad aria calda: questo vuol dire che è possibile utilizzare fino all’85% di grassi in meno senza che i piatti perdano consistenza o sapore. Inoltre è dotata di un separatore incluso che consente di inserire il cestino della friggitrice senza olio. In questo modo è possibile preparare 2 tipi di piatti contemporaneamente ed accontentare i gusti di tutta la famiglia.

La modalità di utilizzo è semplicissima grazie al touch screen digitale, al manico “Cool Touch” e ad un involucro resistente al calore per limitare i rischi di scottature in qualsiasi momento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.