Con questa Friggitrice ad aria in OFFERTA diventerai la Regina delle Food blogger!

Nell’era dei Social, anche cucinare è diventato qualcosa di spettacolare e da condividere. Tanto che da tempo è nata una nuova sotto-categoria di influencer: i Food blogger. Ora, che tu aspiri a diventare tale, già lo sei ma vuoi migliorare le tue performance, o, semplicemente vuoi mangiare sano senza sacrificare il buon gusto, puoi approfittare di questa offerta relativa alla Friggitrice ad aria Aigostar Cube 30IBT, 5-in-1, con potenza 1900W, 7L, Pannello touch a led, 7 Scelte già programmate, Cestello removibile anti aderente, Mantenimento calore, ben 20 ricette esclusive incluse. Pagherai 80,99 euro, grazie al Coupon del 10% da applicare con una semplice spunta!

Friggitrice ad aria Aigostar Cube 30IBT: le caratteristiche

La Friggitrice ad aria Aigostar Cube 30IBT vanta un cestello antiaderente con maniglia di assemblaggio rimovibile, in modo che il piatto esterno possa essere utilizzato come forno in modo indipendente. Anche lo stoccaggio del cavo e il design quadrato consentono una maggiore capacità di cottura, che può fornire spazio sufficiente per 6-10 persone contemporaneamente. Sette scelte già impostate torta, patate, gamberetti, pollo, bistecca, carne, pesce. Basta scegliere il preset con 1 semplice tocco sul display . È inoltre possibile impostare la temperatura di cottura (80—200°°gradi centigradi) e il tempo (0-60min) per ciascuna tipologia.

La friggitrice d’aria utilizza fino all’85% in meno di grassi rispetto agli alimenti tradizionalmente fritti pur mantenendo lo stesso gusto delizioso ed un valore nutrizionale più elevato. Senza BPA, Piedini antiscivolo, maniglia al tocco freddo rimovibile, rendono più facile da usare la friggitrice ad aria. Si può prendere il cesto di frittura per vedere la cottura del in qualsiasi momento, e la funzione di memoria può aiutare a continuare il processo originale quando si rimette il cesto. Riceverai in omaggio un libro con ben 20 ricette. Funge pure da forno, microonde, tostapane e forno.

La Friggitrice ad aria Aigostar Cube 30IBT oggi la paghi solo 80,99 euro, grazie al Coupon del 10% da applicare con una semplice spunta!

