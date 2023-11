Con questa splendida friggitrice ad aria in OFFERTA hai anche un RICETTARIO in omaggio: cosa volere di più?

La friggitrice ad aria COSORI ha una capienza di ben 4,7L, un range di gradazione che spiazza tra i 75 e i 230°C, è totalmente silenzioso e ti fa risparmiare in bolletta essendo a Risparmio Energetico. Beneficerai fino a 9 Preimpostazioni, eliminerai dalla tua cucina il fumo e i cattivi odori, ridurrai di molto l’olio dalla tua dieta. Ancora, si lava facilmente nella lavastoviglie. Solo per oggi paghi tutto questo 99,99 euro, grazie allo sconto del 23%. Avrai anche in omaggio un ricettario, così da dare più colori e idee alle tue ricette!

Friggitrice ad aria COSORI: le caratteristiche

Con la friggitrice ad aria COSORI risparmi metà tempo rispetto ai forni tradizionali e consuma meno elettricità. La Temperatura è regolabile da 75°C a 230° C. Il vantaggio di in range di temperatura più elevato è che può finire la cottura il 20% più velocemente delle friggitrici tradizionali. Capacità di 4,7 litri che la rende ideale a cuocere pietanze per 2-4 persone. Le sue dimensioni contenute permettono una facile collocazione in tua cucina. Parliamo infatti di 27,2P x 27,5l x 30,3H cm.

E ancora, vanta ben 7 programmi disponibili: Pollo, Patatine Fritte, Surgelato, Bistecca, Frutti di Mare, Verdure, Pancetta. Tre funzioni preimpostate: Preriscaldamento, Funzione di promemoria Shake e Mantenimento in caldo. COSORI, rende la cottura facile. Utilizzando l’ultima tecnologia COSORI AIR WHISPER, L501 il rumore emesso è sotto i 55dB, che ricordiamo essere meno della metà del massimo della scala di rumore. In omaggio otterrai anche un Ricettario con 30 ricette e 100+ ricette in VeSync APP, accuratamente sviluppate dagli chef professionisti COSORI, le quali permettono di preparare facilmente deliziose pietanze.

Dunque, un’occasione unica per dare vivacità ma anche salubrità alla tua cucina. Oltre che tante nuove idee: oggi paghi tutto questo solo 99,99 euro, grazie allo sconto del 23%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.