Friggitrice ad Aria Moulinex in OFFERTA: a questo prezzo non la trovi più!

Moulinex è un’azienda leader nella produzione di piccoli elettrodomestici, di origine francese, che da anni facilita il lavoro in cucina con degli autentici gioielli. Sempre a passo con i tempi, non ha potuto non immettere sul mercato anche una Friggitrice ad Aria strepitosa, un elettrodomestico da cucina sempre più presente nelle case. Tra viralità Social ed esigenze reali di cucinare sano. Il modello protagonista di questa offerta vanta una capienza da 4.2 Litri, lavora al motto Easy Fry & Grill Vision 2 in 1 (cioè griglia e frigge), frigge senza Olio, ha una griglia removibile, fino a 8 Programmi di Cottura diversi. Nonché la Tecnologia Grill e Extra Crisp. Cucinerai pietanze croccanti fuori e morbide dentro! Falla tua a soli 129,99 euro, grazie allo sconto del 7%!

Friggitrice ad aria Moulinex EZ5068: le caratteristiche

La friggitrice ad aria Moulinex EASY FRY & GRILL VISION 2 in 1 cuoce ad aria e a griglia, in un unico elettrodomestico, per una cucina sana e versatile. Combina grigliatura e frittura ad aria per fritture sane con poco o senza olio e grigliate sempre impeccabili. Consente di monitorare i cibi durante la cottura senza aprire il cestello, per la massima tranquillità. Dalle dimensioni compatte, si inserisce bene in tutti i tipi di cucina. E’ anche facile da pulire!

Tecnologia di frittura ad aria salutare che prepara fritti dorati e croccanti con poco o senza olio per il 99% in meno di grassi aggiunti. Permette di grigliare qualsiasi cibo alla perfezione, grazie al rivestimento antiaderente e al sistema di scolatura integrato. Con 2 funzioni manuali e 8 programmi automatici, per patatine fritte, crocchette, pollo arrosto, pizza, carne, pesce, verdure e dessert. Quindi ci cucini di tutto!

La Friggitrice ad aria Moulinex sarà tua a soli 129,99 euro, grazie allo sconto del 7%!

