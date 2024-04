Friggitrici ad Aria: PREZZI STRACCIATI ancora per POCHE ore!

Se vuoi rivoluzionare il modo di preparare i tuoi cibi preferiti in cucina, devi per forza optare per l’acquisto di una delle friggitrici ad aria disponibili oggi in questo super listone di sconti di Amazon. Andiamo a scoprire di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Friggitrici ad Aria: oggi ci sono dei prezzi veramente assurdi su Amazon

Cecotec Fantastik Inox: questa friggitrice ti permette di cucinare con appena un cucchiaio di olio. Ha un cestello di 5,5 litri per cucinare grandi quantità di cibo più una potenza di cottura da 1500 W. I risultati sono eccezionali grazie alla tecnologia PerfectCook, che fa circolare l’aria calda all’interno e la fa uscire dalla zona posteriore. Acquistala oggi col 37% di sconto a soli 62,90€.

Cecotec Full Inox Pro: uno dei prodotti più venduti su Amazon, dispone di cestello da 5,5 Litri e potenza da 1700 W con consumi ridotti. Puoi regolare la temperatura da 80 a 200 °C e puoi usufruire di 8 modalità preimpostate di cottura. Dispone di protezione dal surriscaldamento tramite una spia dedicata. Approfitta del 21% di sconto e spendi solamente 69,90€.

Philips Airfryrer 3000: è la friggitrice ad aria più venduta di Amazon. È capiente 4,1 litri e ti permette di cucinare ogni cibo che preferisci con 7 programmi di cottura preimpostati con display touch. Potrai mangiare col 90% di grassi in meno usufruendo anche delle ricette sull’app dedicata NutriU. Acquistala oggi col 43% di sconto a 99,99€.

COSORI 5,5 litri: Cosori è un marchio top quality in questo settore e questo prodotto è tra i migliori su Amazon. Dispone di tecnologia esclusiva ThermoIQ e potenza da 1700 W che rendono la cottura semplice e veloce. Puoi regolare la temperatura da 75 a 205C° in maniera flessibile ogni volta che vorrai. Separa l’olio dal grasso in maniera intelligente potendo finalmente mangiare in modo più sano. Acquistala subito col coupon da 20€ e spendi 119,99€.

COSORI 6,1 litri: dispone di tecnologia “Air Whisper” che la rende ultra silenziosa. Ha una capacità straordinaria di 6,2 litri e può facilmente gestire ogni tipo di pasto della giornata per 3-5 persone almeno. Hai a disposizione 8 preimpostazioni di cottura switchando velocemente tra i 75 e i 205°C. È il 50% più veloce degli altri forni e risparmia il 55% in più di energia. Acquistala ora con il super coupon da 10€ e paga 109,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.