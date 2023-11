Funko Pop di Harry Potter finalmente SCONTATO! La magia del BLACK FRIDAY

La magia del Black Friday non poteva non coinvolgere anche il mitico universo di Harry Potter, con tanti prodotti legati al fortunato franchise in offerta. Qui presentiamo quella relativa al mitico Funko Pop del protagonista, alto ben 45 cm (18″) che oggi paghi solo 67,49 euro grazie al 37% di sconto! Puoi anche pensare di regalarlo, visto che Amazon ha prorogato la scadenza al 31 gennaio 2024!

Funko Pop di Harry Potter: le caratteristiche

Questo Funko Pop di Harry Potter ha delle dimensioni straordinarie: ‎25,4 x 25,4 x 45,72 cm, con un peso di quasi 5 Kg. Realizzato in vinile resistente e di alta qualità, questo oggetto da collezione è costruito per durare e resistere all’usura quotidiana, garantendo un divertimento duraturo per i fan e i collezionisti. Questa statuetta esclusiva è un’aggiunta imperdibile a qualsiasi collezione di articoli di Harry Potter. Potrebbe essere l’occasione per iniziare una collezione con tutti i mitici protagonisti della saga.

Funko è il principale creatore di merchandising della cultura pop che comprende figure in vinile, action toys, peluche, abbigliamento, giochi da tavolo e altro ancora. Questa statuina di Harry Potter è fatta nei minimi dettagli, con la sciarpa giallo-rossa, lo stemma sul petto e il gufetto bianco sul braccio. Ed è un pezzo da collezione imperdibile anche per chi colleziona i pupazzetti di questa linea in generale. Puoi anche pensare di regalarlo, visto che Amazon ha prorogato la scadenza al 31 gennaio 2024!

