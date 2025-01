Fuoritutto Amazon: i migliori smartphone con sconti a partire dal -37%

Amazon ha lanciato delle offerte strepitose su una serie di smartphone top di gamma! Oggi hai a disposizione diversi modelli a prezzi stracciati grazie a sconti davvero da capogiro. Scegli il tuo preferito e corri ad effettuare l’ordine, le promozioni sono a tempo limitatissimo!

Gli smartphone top di gamma in super offerta su Amazon

Abbiamo selezionato per te i migliori smartphone che oggi trovi in mega offerta su Amazon, quindi a prezzi davvero minimi. Ce n’è per tutti i gusti ma fai in fretta, gli articoli potrebberto terminare a breve!

Xiaomi POCO X7 Pro

Xiaomi POCO X7 Pro si caratterizza per una batteria potentissima da 6.000mAh con ricarica ultra veloce HyperCharge da 90W. Oggi è disponibile a soli 319 euro con uno sconto del 14%.

Motorola Razr 50

Motorola Razr 50 si contraddistingue per un ampio schermo pieghevole da 3.63″ pOLED che permette di fare tutto anche a telefono chiuso. Oggi è disponibile a soli 577 euro con uno sconto del 36%.

Google Pixel 9 Pro XL

Google Pixel 9 Pro XL è dotato di un sistema con tripla fotocamera posteriore che ti offre primi piani ravvicinati e selfie nitidi. Oggi è disponibile a soli 919 euro con uno sconto del 23%.

Apple iPhone 13

Apple iPhone 13 vanta l’innovativo chip A15 Bionic per prestazioni fulminee in qualsiasi settore. Oggi è disponibile a soli 499 euro con un mega sconto del 21%.

Samsung Galaxy A25

Samsung Galaxy A25 è dotato di una fotocamera principale da 50MP che cattura immagini ad alta risoluzione e video cinematografici. Oggi è disponibile a soli 201 euro con uno sconto del 37%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.