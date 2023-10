FUORITUTTO Apple alla Festa delle Offerte Prime: iPhone, iPad, AirPods e Mac

Se sei un appassionato di prodotti Apple, sarai rimasto un po’ deluso nello scoprire che per la Festa delle Offerte Prime su Amazon per il colosso di Cupertino non ci sono grandi offerte. Eppure, spulciando bene tra le pagine del noto sito di e-commerce, di occasioni per assicurarsi un fiammante iPhone o un meraviglioso iPad ci sono eccome.

Su Amazon trovi iPhone, iPad, AirPods e Mac scontati

Quest’oggi, insomma, ha lo stesso l’occasione perfetta per acquistare i dispositivi Apple che hai sempre desiderato a prezzi scontati. Che tu stia cercando un nuovo iPhone, un iPad, un MacBook o accessori Apple, dai un’occhiata alle offerte che abbiamo scovato per accontentare tutti i fan di questa amata marca.

Apple AirPods PRO 2021, con custodia Magsafe

I fantastici Apple AirPods Pro 2021, con custodia di ricarica MAGSAFE sono in offerta su Amazon a soli 195€. Proprio così, super scontati e con le spedizioni rapide e gratuite. Per questo dovete fare in fretta, perché a questo prezzo finiranno in un lampo.

Apple AirPods 2

Per ascoltare musica, guardare film o seguire lezioni online, le cuffie offrono un’esperienza di utilizzo libera e confortevole. I bassi sono potenti, gli alti sono morbidi e flessibili e risaltano gli strumenti melodiosi; anche i medi sono vivaci, le voci sono piene e trasparenti e ogni suono chiaro e nitido. Gli eccellenti Apple AirPods, con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione), sono i questo momento preciso in offerta su Amazon a soli 125€.

Compralo su Amazon a 125€ Apple Watch SE (2ª gen.) Se sei alla ricerca di un partner che ti aiuti a mantenere uno stile di vita attivo e consapevole, l’Apple Watch SE (2ª gen.) è la scelta perfetta. L’Apple Watch SE (2ª gen.) è molto più di uno smartwatch, è un compagno affidabile che ti aiuta a mantenere uno stile di vita attivo, monitorare la tua salute e restare connesso. Con funzioni avanzate come il rilevamento degli incidenti e il monitoraggio del sonno, oltre alla vasta gamma di app disponibili, questo smartwatch ti offre il meglio della tecnologia e del benessere a 259€. Compralo su Amazon a 259€ Apple Watch 8 (GPS, 45mm) I nuovi Apple Watch sono finalmente in sconto su Amazon. Giunti ormai alla Serie 8, la gamma di smartwatch più venduta negli USA e una delle più amate al mondo è disponibile nella variante GPS, 45mm, con cassa in alluminio color Mezzanotte con Cinturino Sport dello stesso colore, a circa 429€ grazie allo sconto del 18%. Il tutto con le spedizioni gratuite. Un concentrato di tecnologia impressionante, il dispositivo personale perfetto per ogni tua passione, perché ti mette al polso l’App Store e le sue decine di migliaia di app. Compralo su Amazon a 429€ Apple Watch Ultra Apple Watch Ultra è un wearable indistruttibile, ricco di funzioni e paragonabile a un prodotto professionale per chi monitora i propri allenamenti. Infatti è stato concepito per atleti che praticano sport impossibili, ma anche che vivono situazioni estreme magari nel corso di avventure in situazioni estreme. Adesso è possibile acquistarlo su Amazon per la prima volta in sconto e al minimo storico, ovverosia a 799€ con lo sconto del 21%. Le spedizioni sono garantite dai servizi Amazon Prime. Compralo su Amazon a 799€

Apple iPhone 14 5G, 128GB

L’ambitissimo iPhone 14 è in offerta su Amazon. E parliamo di un’offerta davvero vantaggiosa, considerando che con 799€ porti a casa l’ultimo gioiellino della gamma di Melafonini targati Apple ,con le spese di spedizione incluse. L’iPhone 14 ha un design sofisticato, valorizzato da questa colorazione Mezzanotte del modello che vi segnaliamo, tanta potenza e un comparto fotocamere top, con in più una serie di funzioni rivoluzionarie per la sicurezza.

Apple iPhone 14 5G, 128GB (PRODUCT) RED

L’iPhone 14 (PRODUCT) RED torna in offerta su Amazon: con 799€ lo porti a casa con le spese di spedizione incluse. L’iPhone 14 (PRODUCT) RED è una variante speciale lanciata da Apple in collaborazione con il programma (PRODUCT) RED. (PRODUCT) RED è un’iniziativa benefica che mira a raccogliere fondi per combattere l’HIV/AIDS in Africa.

Apple iPad 9 (64GB)

L’Apple iPad 9 è in offerta nel colore Grigio Siderale (9ª Gen., 64GB), visto che lo prendi a 576€ con le spedizioni rapide, grazie alla promozione attualmente in corso. Uno sconto imponente considerando la qualità del prodotto e le difficoltà a trovarlo in promozione, pertanto è come se il risparmio fosse letteralmente il triplo.

Apple iPad Air 5 (Wi-Fi, 64GB)

Accaparrarsi un iPad 2022 a un prezzo come questo non è sempre facile. E quando diventa possibile, è da folli lasciarsi sfuggire l’occasione. L’Apple iPad Air è in offerta nel colore Grigio Siderale (Wi-Fi, 64GB) su eBay, visto che lo prendi a 589€ con le spedizioni gratuite.

Apple MacBook Air M2 (8GB/256GB)

Il MacBook Air M2, colore Mezzanotte e nel taglio di 8GB di RAM e di 256GB di storage è in promozione oggi su eBay. Il Mac più portatile che mai (pesa solo 1,24 kg) con la nuovissima CPU 8-core, può essere tuo a circa 1.299 euro, con le spedizioni gratuite. In questo modo potete assicurarvi il notebook ultra-versatile per lavorare, giocare e creare per l’eccellenza.

Apple Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 256GB SSD)

Il Mac Mini con chip M1 è uno dei dispositivi Apple che raramente viene scontato. E quando ciò avviene, quindi, l’offerta dura spesso poco perché il prodotto va esaurito velocemente considerando la richiesta. Su Amazon può essere tuo a 599€ col 10% di sc0nto.

Le offerte durante la Festa delle Offerte Prime sono per un periodo limitato, quindi assicurati di approfittare di queste occasioni prima che siano esaurite. Che tu voglia aggiornare il tuo attuale dispositivo Apple o entrare nel mondo di Cupertino per la prima volta, questa è l’occasione perfetta per farlo.

