Galaxy A15 a 129€ è praticamente REGALATO: display AMOLED e 128 GB

Dopo anni e anni di utilizzo incessante e ripetuto, è ormai inevitabile trovarsi a mandare in pensione il proprio smartphone, soprattutto a causa della batteria che non riesce più ad arrivare alla fine della giornata come un tempo. Alla luce di questo Amazon ha ben pensato di proporti Samsung Galaxy A15 in offerta all’incredibile prezzo di soli 124 euro, con un ottimo 38% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso Samsung.

Galaxy A15: versatilità al giusto prezzo

Nel caso dell’offerta specifica di Amazon parliamo del modello con colorazione Blu, davvero perfetta ed elegante per tutti i gusti. Partiamo prima di tutto da uno dei punti di forza alla base di questo Galaxy A15, rappresentato dal suo splendido display AMOLED da 6.5 pollici di diagonale, che ti consente di avere tutte le tue app preferite sotto controllo. In questo caso grazie alla tecnologia Vision Booster avrai finalmente un’esperienza di visione fluida e brillante come mai prima d’ora. A completare il tutto troviamo una luminosità da ben 800 nit, che ti consente di avere un’ottima visione in ogni condizione di luce ti trovi.

Nulla da dire anche per il comparto fotocamere grazie alla tripla fotocamera posteriore, con il sensore macro da 2 megapixel e il sensore principale da 50 megapixel, che ti consentirà di immortalare i tuoi migliori ricordi ovunque ti trovi. Non dovrai nemmeno preoccuparti dello spazio, data la memoria interna da ben 128 GB (espandibile fino ad un massimo di 1 TB) in cui potrai archiviare tutte le foto, video e quant’altro che desideri.

A dir poco sbalorditiva l’autonomia con la batteria da ben 5000 mAh di capacità, che ti consente di arrivare tranquillamente alla fine della giornata senza avere particolari problemi.

Ti bastano poco più di 120 euro per assicurarti uno dei migliori smartphone di fascia media, con cui potrai guardare film, scattare foto e tanto altro ancora: questo e tanti altri motivi ci spingono fortemente a consigliarti di acquistare questo Samsung Galaxy A15 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.