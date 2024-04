Galaxy Book3 in SCONTO STELLARE: il laptop Samsung oggi COSTA NULLA

Da sempre marchio di riferimento per il settore tech, Samsung negli anni ha deciso di focalizzarsi maggiormente anche sul settore dell’informatica. Arrivando ad un risultato pazzesco con il laptop Galaxy Book3, con Intel Core i5 e display 15.6 FHD. Sei ancora indeciso sull’acquisto? Dopo aver scoperto la promo stellare di Amazon, sarai pronto per aggiungerlo al carrello. Costa solamente 535,85 euro con lo sconto già applicato, e hai anche modo di risparmiare ulteriore 10 euro per l’abbonamento a Microsoft 365 Family. Approfittane subito prima che scada la promozione, è un dispositivo pazzesco.

Laptop Galaxy Book3: l’eleganza di Samsung unita alla scheda tecnica super performante

Non puoi non tenere in considerazione il Samsung Galaxy Book3 se sei alla ricerca di un nuovo laptop da acquistare. Ancor più potente, leggero e compatto rispetto al passato, ha un peso specifico di soli 1,6 kg ed è pensato per poter entrare facilmente in uno zaino o una borsa. Così che lo potrai portare con te ovunque tu voglia, che sia in ufficio o in università. Con il suo processore Intel Core di 13esima generazione, anche le attività più pesanti e complicate non avranno il minimo rallentamento. Grazie al multitasking, rivisto e più funzionale che mai.

Un grande punto di forza è il Dolby Atmos, standard che garantisce un’audio di qualità top. Con l’aggiunta di 2 altoparlanti per un suono dinamico e ricco di dettagli. Anche per le videochiamate, ottimizzate con la modalità AI Noise Cancelling e con l’Auto Framing. Non manca il massimo per la connettività, con un’ampia gamma di porte integrate e disponibili. Tra cui HDMI, USB-A, USB-C, slot MicroSD. Infine la batteria, a lunga durata grazie anche al caricabatterie leggere comprato.

Sfrutta ora lo sconto shock e fai tuo questo laptop, è un’alternativa economica e di qualità.

