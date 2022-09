Signore e signori, questo è un affare. Senza se e senza ma. Non ho alcun dubbio perché, MediaWorld, in occasione della Galaxy Week ti consente di acquistare lo spettacolare Samsung Galaxy S22 Ultra da 256GB a soli 999 euro. Un’offerta pazzesca frutto dello sconto del 13,05% già visibile e all’extra sconto di 200 euro che viene applicato automaticamente al momento del checkout.

Con un risparmio di 380 euro tondi tondi, è impossibile dire di no allo smartphone top di gamma di casa Samsung. C’è solo un problema, le scorte sono limitate, quindi se sei interessato/a, dovresti affrettarti.

Samsung Galaxy S22 Ultra: quanta potenza nelle tue mani!

Il phablet di Samsung si presenta benissimo fin da subito con il suo display Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici con Vision Booster e 1,750 nits di luminosità massima. Il refresh rate poi è tra i migliori in circolazione e si spinge fino a 120Hz per garantire una fluidità durante l’uso che è qualcosa di spettacolare.

Sul display si muove anche la S Pen, stylus che puoi utilizzare per tantissime attività, come prendere appunti durante una lezione o un meeting, per navigare tra le varie sezione ma anche per l’editing di foto e video. La latenza è stata migliorata rispetto al passato e tutto si muove senza intoppi grazie alla potenza del processore Exynos 2200.

Altro grande punto di forza del Galaxy S22 Ultra è il modulo fotografico sul retro composto da:

Fotocamera ultra-grandangolare da 12MP

Fotocamera principale da 108MP

Teleobiettivo da 10MP

Teleobiettivo 2 da 10MP

Con questo arsenale a disposizione e l’ottimo software, lo smartphone scatta fotografie pazzesche anche in condizioni di scarsa luminosità (Nightography) e registra video che si potrebbero utilizzare senza problemi per scopi professionali. A tal proposito, c’è da segnalare la tecnologia Super Steady, che rende le sgradevoli vibrazioni solo un brutto ricordo.

Ci sarebbe tanto altro da dire su questo smartphone, ma il modo migliore per rendersi sconto di quanto sia incredibile è averlo tra le proprie mani. E oggi potrebbe essere l’occasione buona, viste le super offerte di MediaWorld per la Galaxy Week. Il Galaxy S22 Ultra in sconto a 999 euro vanta 12GB di RAM e 256GB di archiviazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.