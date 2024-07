Galaxy S24 FE: tanti colori disponibili al lancio

Samsung Galaxy S24 FE non sarà il protagonista del prossimo evento Unpacked che si terrà a Parigi tra una settimana, tutti gli occhi del pubblico saranno, e non potrebbe essere altrimenti, sui nuovi pieghevoli Z Fold 6 e Z Flip6, di cui sappiamo praticamente tutto, essendo stati oggetti di rumor e voci di corridoio costanti nelle ultime settimane. Di Samsung Galaxy S24 FE non si sa praticamente nulla, se non che molto realisticamente arriverà dopo l’estate e che manterrà le caratteristiche che contraddistinguono la linea FE, ovvero linee del tutto simili ai modelli flagship, ma un prezzo più accessibile grazie a specifiche meno prestanti rispetto a dispositivi di fascia alta. Un dispositivo che ha fatto e che molto realisticamente farà del rapporto qualità prezzo la sua forza. Oggi conosciamo quello che saranno i colori che vedremo quando arriverà sul mercato.

Grazie al solito insider Evan Ross scopriamo che il dispositivo verrà proposto in cinque colori: nero, grigio, blu chiaro, verde chiaro e giallo. Rispetto ai colori presentati su S23FE ci sono dei cambiamenti. Sono stati eliminati arancione, viola e bianco crema, e al loro posto a Seoul hanno preferito inserire quindi grigio e giallo. Riguardo alle specifiche si sa ancora poco, i rumor vanno e vengono, quelli più recenti parlano di uno schermo da 6,65 pollici, ed è lecito supporre che sarà Oled come quello di altri dispositivi Samsung della stessa fascia. A livello di SoC verrà impiegato il famigerato Exynos 2400, già visto nei modelli d’accesso della serie S24. Pare però che in alcuni mercati, come da tradizione Samsung, verrà impiegato un SoC diverso. Sembra quindi che il Samsung S24 che arriverà negli Stati Uniti avrà uno Snapdragon al posto dell’Exinos.